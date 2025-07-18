الجمعة 18 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

لماذا ترفض «ميتا» الانضمام لمدونة الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي؟

شركة ميتا، فيتو
شركة ميتا، فيتو

أعلن جويل كابلان، الرئيس التنفيذي للشؤون العالمية في شركة «ميتا»، اليوم الجمعة، أن الشركة لن تنضم إلى مدونة ممارسات الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي للأغراض العامة، لأنها تقدم تدابير خارج نطاق قوانين الذكاء الاصطناعي، وتخلق مزيدًا من حالة من عدم اليقين على المستوى التشريعي.

قانون الذكاء الاصطناعي

كابلان كتب في حسابه على «لينكد إن» أن «أوروبا تسير في الطريق الخطأ فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، ويُثير هذا القانون العديد من الشكوك القانونية للمطورين، إضافة إلى تدابير تتجاوز نطاق قانون الذكاء الاصطناعي بكثير»، بحسب إرم بنزنس.

كانت المفوضية الأوروبية قد أصدرت الأسبوع الماضي المسودة النهائية لمدونة ممارسات الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة، التي تضمنت المدونة إرشادات بشأن حقوق النشر، والسلامة والأمن، والشفافية، لمساعدة الأعضاء على الالتزام بتشريعات الاتحاد الشاملة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

كانت صحيفة نيويورك تايمز، قد ذكرت يوم الاثنين الماضي، أن ألكسندر وانغ، الرئيس التنفيذي الجديد للذكاء الاصطناعي في شركة «»، يفكر في التحول من نموذج الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر إلى نموذج مغلق.

خلال النصف الأول من العام.. "ميتا" تزيل 10 ملايين حساب من فيسبوك بسبب المحتوى الزائف

ورطه في أحداث الكابيتول، ناشط أمريكي يقاضي "ميتا" بسبب "رد" الذكاء الاصطناعي

وأرجأت شركة «ميتا» إصدارها الجديد باسم «بيموث» (Behemoth) لعدم تحقيقه للجودة المطلوبة حتى الآن، وقررت تشكيل ما يسمى بمختبر الذكاء الفائق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ميتا شركة ميتا الاتحاد الاوروبي الذكاء الاصطناعي قوانين الذكاء الاصطناعي قانون الذكاء الاصطناعي المفوضية الأوروبية

مواد متعلقة

خلال النصف الأول من العام.. "ميتا" تزيل 10 ملايين حساب من فيسبوك بسبب المحتوى الزائف

ورطه في أحداث الكابيتول، ناشط أمريكي يقاضي "ميتا" بسبب "رد" الذكاء الاصطناعي

الأكثر قراءة

طلاب "زراعة المنوفية" مستاؤون بسبب الإعلان عن "السمر كورس" قبل نتائج الترم الثاني

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة الموافقة على إعارة وسام أبو علي لـ نادي كولومبوس

هل ذكر حزب الوفد في القرآن الكريم؟، القصة الكاملة لأزمة تصريحات يمامة ورد علماء الأزهر

بعد أزمة أسماء جلال، ما حكم الشرع في عمل الرجل بمهنة الكوافير الحريمي؟

محمد صلاح يكشف عن أفضل لاعب في تاريخ أفريقيا ومدربه المفضل (فيديو)

"لعيبة ملهمش أمان"، تعليق ناري لـ سيد عبد الحفيظ على اقتراب حمدي فتحي من بيراميدز

الدفاع المدني السوري يعلن اختطاف مسئول كبير أثناء مهمة إنسانية في السويداء

محافظة القاهرة: عمال روبابيكيا وراء انهيار عقار مصر القديمة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم

استقرار أسعار السكر بالأسواق اليوم

32 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الجمعة

لهيب مستعر من القاهرة إلى أسوان، درجة الحرارة اليوم الجمعة في مصر

المزيد

انفوجراف

اقتربت من 14 مليونًا.. أسعار سيارات نيسان باترول في السوق المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل ذكر حزب الوفد في القرآن الكريم؟، القصة الكاملة لأزمة تصريحات يمامة ورد علماء الأزهر

بعد أزمة أسماء جلال، ما حكم الشرع في عمل الرجل بمهنة الكوافير الحريمي؟

حكم صيام يوم الجمعة منفردًا

المزيد
الجريدة الرسمية