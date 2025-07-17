الخميس 17 يوليو 2025
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خارج الحدود

سرايا القدس تعلن استهداف مركبة تقل مستعربين في خان يونس

سرايا القدس، فيتو
سرايا القدس، فيتو

قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن مقاتليها استهدفوا مركبة تقل مجموعة من المستعربين في مدينة خان يونس، واشتبكوا معهم وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

وفي السياق ذاته، أعلنت وسائل إعلام عبرية، إصابة 5 جنود إسرائيليين، اثنان منهم بحالة خطرة، خلال القتال في حي الشجاعية بـ قطاع غزة صباح اليوم الخميس.

وصباح اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إصابة جنديين من الكتيبة 202 التابعة للواء المظليين بجروح خطرة في معارك أمس شمال قطاع غزة.

نقص في عدد قوات الاحتلال بعد مقتل وجرح نحو 10 آلاف جندي

وذكرت القناة 12 العبرية، يوم الأحد الماضي، أن قوات النخبة في جيش الاحتلال تقوم بمهام وحدات المشاة، بسبب النقص في عدد القوات بعد مقتل وجرح نحو 10 آلاف جندي.

الكوماندوز وماجلان أوكلت لهم مهام قوات المشاة

وقالت القناة 12 العبرية: "جنود في وحدات النخبة مثل الكوماندوز وماجلان أوكلت لهم مهام قوات المشاة.. الجنود بالوحدات يقولون إن القيادة تكلفهم بمهام لا تتوافق مع تدريباتهم".

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سرايا القدس خان يونس قطاع غزة جيش الاحتلال

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