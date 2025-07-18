انتشار لافتات الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشيوخ بالإسكندرية

شهدت شوارع وميادين محافظة الإسكندرية، اليوم، انتشارا كبيرا للدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشيوخ 2025، لحث المواطنين على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي يومي 4-5 أغسطس المقبل.

وعلق المرشحين من الأحزاب السياسية والمستقلين اللافتات الكبرى التي تحمل الرقم والرمز الانتخابي الخاص بالمرشح لمقعد مجلس الشيوخ وسط تجول سيارات تحمل ميكروفونات صوتية فى الميادين والشوارع العامة لترديد الأغاني الوطنية.

وكان المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن اليوم الجمعة، القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك بعد فصل محكمة القضاء الإداري في الطعون التي قدمت إليها.

وبلغ عدد المرشحين على المقاعد الفردية ٤٢٨ مرشحًا، منهم ۱۸٦ مرشحًا مستقلًا، و٢٤٢ مرشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن فترة الدعاية الانتخابية تبدأ من اليوم ولمدة ١٤ يومًا تنتهي الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس الموافق ۳۱ من الشهر الجاري، لتبدأ بعدها فترة الصمت الانتخابي وفقًا للجدول الزمني الذي أعدته الهيئة.

وناشدت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة المرشحين الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية الصادر بشأنها القرار رقم ١٧ لسنة ۲۰۲٥.

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