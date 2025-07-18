إخماد حريق نشب داخل مصنع ملابس بالسلام دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق نشب داخل مصنع ملابس بـمدينة السلام، دون وقوع أي إصابات.

حريق مصنع ملابس بالسلام

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا بنشوب الحريق، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.



وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق ومنع خطر امتداد الحريق لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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