غلق 4 محلات لبيع الفحم وفرز القمامة بكامب شيزار في الإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بحي وسط محافظة الإسكندرية اليوم حملات موسعة على المحلات التجارية بمنطقة كامب شيزار.

يأتى ذلك في إطار التوجيهات والتكليفات الصادرة من الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بالاستجابة.



العاجلة لشكاوى المواطنين،وتعليمات وكيل أول الوزارة حاتم زين العابدين رئيس حي وسط، تم الدفع بحملة مكبرة بمشاركة المهندسة سكرتير عام الحي وإدارة رخص المحلات.

حيث توجهت الحملة لمنطقة كامب شيزار، شارعي طيبة وكامل تويج، وتم خلالها غلق 4 محلات منهم ، 3 محلات لبيع الفحم،و 1 محل لفرز القمامة، بالإضافة إلى التحفظ علي نواتج الفرز

يأتي ذلك في إطار الاستجابة العاجلة لشكاوي المواطنين، وإيلائها أهمية قصوى وجاري العمل على حلها .

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