الجمعة 18 يوليو 2025
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محافظات

افتتاح 3 مساجد جديدة بمحافظة الإسكندرية

الاسكندريه
الاسكندريه

 افتتاحت ميرية أوقاف الإسكندرية  ثلاثة مساجد جديدة بمحافظة الإسكندرية، ضمن خطة الوزارة لعمارة بيوت الله مبنًى ومعنًى.

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ياتى ذلك برعاية كريمة من  الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح وتجديد المساجد على مستوى الجمهورية


وقد افتتح الدكتور نجاح عبدالرحمن راجح، مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، مسجد مدور الشام بمنطقة كرموز التابعة لإدارة أوقاف غرب الإسكندرية، حيث ألقى  خطبة الجمعة وسط حضور كبير من المصلين.


وفي السياق ذاته، أناب الدكتور نجاح،  الشيخ عبدالوهاب محمد دويدار، مدير إدارة أوقاف محرم بك، لافتتاح مسجد الرحمة بمنطقة باب الأحرار (العبيد سابقًا)، والذي جاء ليكون منارة جديدة للعلم والعبادة في المنطقة.

 


كما أناب  أيضًا الدكتور حسن عبدالله، مدير إدارة أوقاف برج العرب، لافتتاح مسجد عباد الرحمن بقرية التنمية (الشريط الأخضر)، وذلك ضمن اهتمام وزارة الأوقاف بتوسيع رقعة المساجد في المناطق العمرانية الجديدة والمجتمعات القروية.


وتؤكد هذه الافتتاحات على جهود وزارة الأوقاف ومديرية أوقاف الإسكندرية في الاهتمام بعمارة المساجد وتجهيزها على أعلى مستوى، مع الحرص على تفعيل دور المسجد في التوجيه والإرشاد ونشر القيم الوسطية والوعي الرشيد في المجتمع.
 

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الاسكندرية بمحافظة الاسكندرية ميرية أوقاف الإسكندرية

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