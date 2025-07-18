القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات الشيوخ بالإسماعيلية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، عن قائمة المرشحين النهائية لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في محافظة الإسماعيلية، "النظام الفردي" وشملت القائمة 12 مرشحا وهم كل من:

وجاءت أسماء المرشحين ورموزهم الانتخابية كالتالي:

مجدي سعد على زايد الشهير بمجدي زايد، حزب حماة الوطن رمز الماسة

وعلى سعيد شعيب عبدالله حزب المؤتمر رمز السيف

مجدي عاشور أمير محمد الشهير بالشيخ مجدي، مستقل رمز الكف

سهير حازم مأمون فودة الشهيرة بسهير فودة، حزب الشعب الديمقراطي رمز المدفع

أحمد حسن شحاته محمد سعد الدين الشهير بأحمد حسن حزب مصر بلدى، رمز الجبل

أحمد صالح إبراهيم العايدى الشهير بأحمد العايدي حزب الوعي، رمز ساعة الحائط.

القائمة النهائية للمرشحين بالإسماعيلية، فيتو

باقى أسماء المرشحين

بالإضافة إلى

محمد غنام أحمد عمر الشهير بمحمد غنام، مستقل رمز الشمعة

منار خالد محمود أحمد، الشهيرة بمنار الجندي، حزب صوت الشعب رمز السهم

الهام السيد منصور نافع الشهيرة بالهام نافع، حزب حقوق الإنسان والمواطنة رمز الشجرة

نصار حسن إبراهيم محمد، الشهير بالعمدة نصار أبو حسن، حزب أبناء مصر رمز غصن الزيتون

رمضان إمام على غنيم الشهير برمضان إمام، مستقل رمز قلم حبر

طاهر سليم محمد سالم الشهير بطاهر سليم، مستقل رمز بندقية صيد.

القائمة النهائية للمرشحين بالإسماعيلية، فيتو

انتخابات الشيوخ 2025

وبلغ عدد المرشحين على المقاعد الفردية ٤٢٨ مرشحًا، منهم ۱۸٦ مرشحًا مستقلًا، و٢٤٢ مرشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن فترة الدعاية الانتخابية تبدأ من اليوم ولمدة ١٤ يومًا تنتهي الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس الموافق ۳۱ من الشهر الجاري، لتبدأ بعدها فترة الصمت الانتخابي وفقًا للجدول الزمني الذي أعدته الهيئة.



وناشدت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة المرشحين الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية الصادر بشأنها القرار رقم ١٧ لسنة ۲۰۲٥.

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