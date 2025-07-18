صورة تدمي القلب، طفل المنوفية يظهر باكيًا بعد وفاة والده تحت عجلات سيارة

في لحظة خاطفة، وبينما كانت خطوات الأب تسير بثقة بجوار صغيره، لم يكن يدري أن القدر يترصّد لهما عند أحد المنعطفات القاتلة بمنطقة "أم بيومي" في شبرا الخيمة، كان الطفل الصغير، ابن قرية دكما التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، ممسكًا بيد والده كأي طفل يستظل بحنان أبيه، ويأمن للحياة ما دام معه، لكن الحياة بغدرها المعهود، قررت أن تسرق الأمان من بين يديه.

سيارة مسرعة باغتتهما فجأة، ودهست الأب أمام عيني طفله، ليتحول المشهد في لحظة من مشهدٍ دافئ لعلاقة أبوية، إلى مأساة دامية على الأسفلت.

دموع طفل تهز أركان الدائرى

الأب تحول لجثة هامدة والطفل جلس بجانبه، لا يفهم ماذا حدث، فقط يداه ترتجفان، وعيناه تفيضان دموعًا فوق الجثمان المسجى بلا حراك ينادى عليه مرات لكنه أبدا لا يجيب، وأجهش بالبكاء، في مشهدٍ كسر قلوب المارة قبل أن تكسره عدسات الكاميرا.

أحد من شاهدوا المأساة التقط له صورة، لينشرها كى يصل لأحد أقاربهم مرفقا معها صورة بطاقة والد الطفل الغارقة فى الدماء على الأسفلت، لكنها لم تكن صورة عادية، كانت الصورة تنطق بصرخات قلب الطفل وتوثق دموعه المنهمرة فى تلك اللحظة الحزينة.

حالة تعاطف كبيرة بعد انتشار صورة الطفل

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي كالنار، وبكتها آلاف القلوب، ممن لم يعرفوا الطفل، ولا والده، لكنهم شعروا بالفقد كما لو أحد أفراد عائلتهم، هو بطل الصورة المؤلمة.

الصورة لم تكن مجرد لقطة بل كانت شهادة على لحظة إنسانية موجعة، تجسّد الألم في صورته المبكية طفل صغير لا يفهم معنى الموت بعد، لكنه فقد العالم كله في لحظة وفقد اليد التي كان يتمسك بها وسط الزحام.

المتواجدون بمكان الحادث أصابتهم حالة من الانهيار عندما رأوا الدموع التى تتساقط من أعين الطفل وهو يجلس بجوار جسد أبيه، على رصيفٍ لا يحتمل هذا الوجع.

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