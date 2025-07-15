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الحماية المدنية فى المنوفية تسيطر على حريق محطة وقود بأشمون

حريق بمحطة وقود بأشمون
حريق بمحطة وقود بأشمون

 تمكنت وحدة الحماية المدنية بمركز أشمون فى محافظة المنوفية، من السيطرة على حريق نشب بمحطة وقود مجاورة لمركز الشرطة، ومنع امتداده لباقى الطلمبات أو التنكات الموجودة لتجنب انفجارها.

تفاصيل اشتعال النيران بمحطة وقود بالمنوفية

 وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بنشوب حريق بأحد طلمبات محطة وقود على مساحة 1300 متر بجوار مركز الشرطة.

 

وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية بأشمون وشنشور وجريس وساقية أبو شعرة، وتمكنت من السيطرة على الحريق، دون وقع إصابات.

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العميد محمد أبو العزم اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية محافظة المنوفية مركز أشمون اشمون

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