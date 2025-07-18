الجمعة 18 يوليو 2025
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حوادث

حبس عاطل بتهمة الاتجار في الإستروكس بالجيزة

حبس المتهم
حبس المتهم

 أمرت نيابة الجيزة بحبس عاطل ألقي القبض عليه أثناء ترويج كمية من مخدر الإستروكس بين عملائه بمنطقة العمرانية، 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

واعترف المتهم بالاتجار بالمضبوطات، وكشف عن هوية تاجر مواد مخدرة تحصل منه على المخدر.

القبض على المتهم بالجيزة

البداية كانت بتلقي رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معلومات بحيازة عاطل بمنطقة العمرانية لمواد مخدرة تمهيدا لترويجها بين عملائه.

ورصد رجال المباحث تحركات المتهم، وبإعداد كمين له، عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس.

واعترف المتهم عقب ضبطه بالاتجار بالمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

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نيابة الجيزة العمرانية الجيزة

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