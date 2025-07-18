تشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنازل المجاورة لعقار الساحل المنهار (صور)

انهيار عقار بالساحل، قرر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقارات المجاورة للعقار المنهار بالساحل من الحادث.

وكان مصدر مسئول بمحافظة القاهرة، أكد أن العقار الذى انهار بمنطقة الساحل بشبرا قديم، موضحا أن أجهزة الحي ورجال الحماية المدنية تتواجد الآن بموقع الانهيار.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أنه تم قطع المرافق عن العقار المنهار، ويتواجد الآن رجال طوارئ الغاز وسيارات الإسعاف.

كما تم فرض كردون أمني بمحيط العقار المنهار والمكون من 3 طوابق.

انهيار عقار بحى مصر القديمة

كما تابع الدكتور إبراهيم صابر أعمال قوات الحماية المدنية فى التعامل مع العقار المنهار بحى مصر القديمة.

وكان مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقيا بلاغًا بانهيار العقار ٩ أ أهل الراية من شارع ابو السعود بحي مصر القديمة.

وعلى الفور انتقل لموقع الحادث قوات الحماية المدنية، والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وتبين أن العقار مكون من أرضى ودورين حوائط حاملة واسقف خشبيه وخالى من السكان لصدور قرار بهدمه للخطورة الداهمة وعمل صلبات خشبية للتأمين أثناء الهدم، وتم تسلل أربع عمال(روبابيكيا) فى محاولة للحصول على أخشاب العقار فانهار المنزل عليهم، وتمكنت قوات الحماية المدنية من استخراجهم مصابين، وتم نقلهم لمستشفى المبرة لتلقى العلاج.

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