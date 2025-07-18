الجمعة 18 يوليو 2025
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رياضة

كواليس اتفاق الزمالك مع الجونة لحسم صفقة محمد علاء

محمد علاء
محمد علاء

 كشفت مصادر داخل النادي الزمالك كواليس الاتفاق المبدئي مع الجونة للتعاقد مع الحارس محمد علاء.

 وقالت المصادر: يدرس الزمالك التقدم بعرض لضم  محمد علاء حارس الجونة نظير انتقال أي من أحمد عبد الرحيم "إيشو" وحازم أسامة وأحمد رفاعي إلى الفريق الساحلي بجانب حصول الجونة على مقابل مادي مناسب لحسم صفقة محمد علاء حيث شهدت الساعات الماضية اتفاق مبدئي بين الناديين على إتمام الصفقة على أن تشهد الساعات المقبلة حسم الأمر رسميًا.

 

وكان الزمالك تعاقد خلال الفترة الأخيرة مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادمًا من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادمًا من فاركو، وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادمًا من فاركو.

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