توقيع اتفاقية تعاون جديدة بين جامعتي المنصورة ومانشستر في الصيدلة الإكلينيكية

وقَّعت جامعة المنصورة اتفاقيةَ تعاونٍ أكاديميٍّ جديدةً مع جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة؛ لتنفيذ برنامج البكالوريوس «فارم دي المنصورة - مانشستر» بكلية الصيدلة – جامعة المنصورة، اعتبارًا من العام الجامعي 2025 /2026، في امتدادٍ لعلاقات الشراكة العلمية المتميِّزة بين الجامعتين.

بدء برنامج البكالوريوس «فارم دي المنصورة - مانشستر» اعتبارًا من العام الجامعي 2025-2026

جرى توقيعُ الاتفاقية في مقرِّ جامعة مانشستر بحضور وفد جامعة المنصورة برئاسة الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة منال عيد، عميدة كلية الصيدلة، التي وقَّعت الاتفاقية نيابةً عن جامعة المنصورة، ومن جانب جامعة مانشستر وقَّع الاتفاقية البروفيسور آشلي بلوم، نائب رئيس جامعة مانشستر وعميد كلية الطب والعلوم الصحية والبيولوجية، بحضور البروفيسور كيث برينان، وكيل الكلية لشؤون التدويل، ولفيفٍ من الأساتذة والمسؤولين الأكاديميين، من بينهم الدكتورة هالة شكر مصرية الجنسية ومدرس بجامعة مانشستر.

الانفتاح على الجامعات العالمية المرموقة، انسجامًا مع رؤية مصر 2030

وأكَّد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، أن الاتفاقية الجديدة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتدويل التعليم الجامعي والانفتاح على الجامعات العالمية المرموقة، انسجامًا مع رؤية مصر 2030 لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي.

توفير بيئة تعليمية دولية متكاملة

وأضاف أن جامعة المنصورة تواصل تنمية وتوسيع نطاق برامجها الأكاديمية المشتركة، حرصًا على توفير بيئة تعليمية دولية متكاملة ترتقي بمستوى الطلاب وتُهيِّئهم لسوق العمل العالمي.

وأوضح أن الاتفاقية تُعَدُّ امتدادًا لنجاح النموذج الذي أطلقته الجامعة بالتعاون مع مانشستر في برنامجي الطب وطب الأسنان، مؤكدًا أنها تُضيف بُعدًا جديدًا للتعاون في مجال الصيدلة الإكلينيكية.

توفير بيئة أكاديمية تُخرِّج كوادر متميزة قادرة على المنافسة

كما أعرب عن اعتزازه باستمرار هذا التعاون الدولي المتميِّز بين الجامعتين العريقتين، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تُمثِّل إضافةً نوعيةً لبرامج التعليم الدولي بالجامعة، وتؤكد التزامها بتوفير بيئة أكاديمية تُخرِّج كوادر متميزة قادرة على المنافسة محليًّا ودوليًّا.

وبيَّن الدكتور شريف خاطر أن الاتفاقية تستكمل مسيرةَ تعاونٍ ناجحةٍ امتدَّت لعقود، إذ سبقتها اتفاقيتان مماثلتان نُفِّذ بموجبهما برنامجا مانشستر الدوليان في كليتَي الطب وطب الأسنان، اللذان أثبتا جدارتَهما وأسهما في تطوير التعليم الطبي بجامعة المنصورة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عطية البيومي أن توقيع الاتفاقية يُبرز مكانة جامعة المنصورة بين الجامعات المصرية الرائدة في تفعيل الشراكات الدولية، الأمر الذي يدعم استراتيجية الدولة لتنمية رأس المال البشري، ويُتيح للطلاب فرصًا تعليميةً تنافسيةً تتوافق مع معايير الجودة العالمية.

نقلةً نوعيةً في إعداد الكوادر الصيدلانية

وأضاف أن برنامج فارم دي الصيدلة الإكلينيكية بالشراكة مع مانشستر سيشكِّل نقلةً نوعيةً في إعداد الكوادر الصيدلانية المتميزة، ويفتح آفاقًا أوسع للتبادل الأكاديمي والبحثي بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأشار إلى أن الشراكة مع جامعة مانشستر تدعم أهداف التنمية المستدامة من خلال تطوير المناهج وتبادل الخبرات، وتسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 في مجالَي التعليم والبحث العلمي.

بدورها، أكَّدت الدكتورة منال عيد أن الاتفاقية تُسهم في نقل وتوطين خبرات علمية وبحثية متميِّزة من إحدى أعرق الجامعات العالمية في العلوم الطبية، وتمثِّل دفعةً قويةً لتطوير برامج الصيدلة الإكلينيكية بالكلية.

وأوضحت أن البرنامج الجديد سيُسهِم في إعداد خريجين قادرين على مواكبة المستجدات العلاجية والصيدلانية بكفاءة، ويعزِّز التخصصات الدقيقة في الصيدلة الإكلينيكية وفق المعايير البريطانية.

وعلى هامش التوقيع، عقد وفد جامعة المنصورة سلسلةَ لقاءاتٍ مع مسؤولي العلاقات الدولية في كليتَي العلوم الإنسانية، والعلوم والهندسة بجامعة مانشستر؛ لبحث آفاق التعاون المستقبلي وتوسيع نطاق الشراكة بين الجامعتين في تخصصاتٍ متنوعة.

يُذكر أن هذه الاتفاقية هي الثالثة بين الجامعتين بعد النجاح الكبير لبرامج مانشستر في كليتَي الطب وطب الأسنان بجامعة المنصورة، التي استمرت نحو عقدين وأسهمت في تخريج كوادر طبية تتمتع بكفاءة عالية وتميُّز أكاديمي.

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