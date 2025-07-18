3 نصائح للحماية من الإصابة بالإجهاد الحراري

وجهت وزارة الصحة نصائح تهدف لحماية المواطنين من مخاطر الإجهاد الحراري خلال فصل الصيف، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة الملحوظ في الموجة الحارة.

نصائح وزارة الصحة لتفادي الإصابة بالإجهاد الحراري

وتضمنت نصائح وزارة الصحة لتفادي الإصابة بالإجهاد الحراري، الآتي:

١- ارتداء ملابس فضفاضة وخفيفة تسمح بمرور الهواء وتقلل من تأثير الحرارة على الجسم.

٢-الإكثار من شرب السوائل لتعويض فقدان الجسم للماء نتيجة التعرق.

٣-تجنب الأنشطة الشاقة خاصة خلال ساعات الذروة، التي تمتد من الظهيرة حتى العصر.



وأكدت وزارة الصحة أهمية الالتزام بهذه النصائح، لا سيما للفئات الأكثر عرضة للمخاطر مثل كبار السن، والأطفال، والعمال في الأماكن المفتوحة.

وأعلنت هيئة الارصاد الجوية حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث تبلغ الموجة الحارة ذروتها، ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما وجهت وزارة الصحة والسكان، عددا من الإرشادات الوقائية لحماية المواطنين من المضاعفات الصحية الناجمة عن الطقس الحار، خاصة مع زيادة احتمالات الإصابة بـ«ضربات الشمس» أو الإجهاد الحراري.

الإجهاد الحراري وضربات الشمس، من أكثر الحالات خطورة في فصل الصيف

وشدد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، على ضرورة إتباع الإجراءات الوقائية، حيث أن الإجهاد الحراري وضربات الشمس، من أكثر الحالات خطورة في فصل الصيف، موضحا أنهما يختلفان في الأعراض ودرجة الخطورة.

وأوضح «عبدالغفار» أن الإجهاد الحراري، يحدث بسبب فقدان الجسم للسوائل والأملاح نتيجة التعرض للحرارة الشديدة، وتتراوح أعراضه ما بين الصداع، والدوخة، والتشنجات العضلية، والتعرق الغزير، مع شحوب الجلد، والغثيان، وسرعة النبض، وارتفاع درجة الحرارة إلى نحو 38 درجة مئوية، مشيرا إلى أن الإسعافات الأولية، تبدأ بنقل المصاب إلى مكان بارد، إعطاؤه سوائل، وتبريد جسمه بكمادات الماء.

وقال «عبدالغفار» إن ضربات الشمس، هي حالة طارئة تهدد الحياة، وتحدث عندما يفشل الجسم في تنظيم حرارته، مما يؤدي إلى ارتفاعها فوق الـ 40 درجة مئوية، تتضمن الأعراض، توقف التعرق، وجفاف الجلد واحمراره، وهذيان، وفقدان الوعي، ونوبات تشنج، موضحا أن الإسعافات الأولية، تتمثل في تبريد الجسم بشكل فوري، لحبن نقل المصاب إلى المستشفى بشكل عاجل.

ووجه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، نصائح وقائية لمواجهة الطقس الحار، وفي مقدمتها الإكثار من شرب الماء والعصائر الطبيعية، وتجنب المشروبات الغنية بالكافيين أو السكريات، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وخاصةً من الساعة 11 صباحًا حتى 4 عصرًا.

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