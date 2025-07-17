الخميس 17 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

يسرا تعتذر عن عدم حضور جنازة والدة هند صبري لهذا السبب

هند صبري ووالدتها
هند صبري ووالدتها الراحلة

نعت الفنانة يسرا عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير “انستجرام” والدة الفنانة التونسية هند صبري،  التي وافتها المنية صباح اليوم الخميس. 

يسرا تنعي والدة هند صبري 

وكتبت يسرا عبر خاصية الاستوري: "إنا لله وإنا اليه راجعون، خالص عزائي لصديقتي وحبيبتي الفنانة هند صبري في وفاة والدتها ربنا يصبرك على هذا الفراق الأليم ويتغمدها بواسع رحمته ويلهمكم جميعا الصبر والسلوان، أعتذر لعدم تواجدي لسفري خارج مصر”.

وفاة والدة هند صبري 

وكانت والدة الفنانة هند صبري قد وافتها المنية صباح اليوم الخميس، بعد معاناة مع المرض خلال الأيام الماضية. 

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