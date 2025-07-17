المهن التمثيلية تنعى والدة هند صبري

نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، والدة الفنانة التونسية هند صبري، التي وافتها المنية صباح اليوم الخميس.

بيان نقابة المهن التمثيلية

وجاء في بيان نقابة المهن التمثيلية: “إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.. تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى وفاة السيدة دلندة كلاعي والدة الزميلة النجمة هند صبرى”.

وتابع البيان: “ تتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة لأسرتها بخالص التعازي داعين المولى عز وجل ان يتغمد الراحلة بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.