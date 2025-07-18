بسبب الأدوية المدرجة، تشكيل لجنة للمرور الميدانى على الصيدليات فى أسوان

أصدر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمد محمود النجار بهيئة الدواء المصرية للمرور على الصيدليات بنطاق المحافظة للتأكد من التزامها بعدم بيع الأدوية التى تحتوى على مواد مدرجة بجداول المواد المخدرة والملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بدون تذكرة طبية من الطبيب المختص، وأيضا للوقوف على مدى صلاحية الأدوية بتلك الصيدليات.

يأتى ذلك فى إطار مبادرة " أسوان بلا أدمان "، ومن أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

عرض نتائج اللجنة على المحافظ شخصيا

ووجه محافظ أسوان إلى أن تقوم اللجنة بمباشرة أعمالها طبقًا لأحكام كافة القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها فى هذا الشأن، على أن تعرض اللجنة تقريرها على المحافظ شخصيًا بنتائج أعمالها فور الإنتهاء منها.

وتجدر الإشارة إلى أنه يأتى ذلك فى إطار جهود هيئة الدواء المصرية الخاصة بضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية، والمستلزمات الطبية المتداولة بالمؤسسات الصيدلية، وكذلك متابعة أماكن التخزين والتداول ومداهمة الأماكن غير المرخصة.

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