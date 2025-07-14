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سياسة

أعضاء بعليا الوفد يدعون لاجتماع طارئ لبحث الأوضاع الأخيرة في الحزب

حزب الوفد، فيتو
حزب الوفد، فيتو

 دعا عدد من أعضاء الهيئة العليا لـ حزب الوفد لاجتماع عاجل اليوم الساعة الثالثة عصرا بمقر الحزب، لبحث التداعيات والأحداث الأخيرة فى الحزب وخاصة بعد حصول الوفد على مقعدين فى القائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ.

 

الأحداث الأخيرة فى حزب الوفد 

 وفي وقت سابق وافقت الهيئة العليا لحزب الوفد خلال اجتماعها، على طلب الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد بطرح الثقة في نفسه وحددت يوم الجمعة ٢٥ يوليو الجاري لبحث الطلب، على أن يتولى السكرتير العام الدكتور ياسر الهضيبي إدارة شئون الحزب.

 

وقررت الهيئة العليا دعوة الهيئة الوفدية المحصنة في الموعد المحدد في ٢٥ يوليو لبحث طلب سحب الثقة من يمامة.

وشن عدد من أعضاء الهيئة العليا وقيادات حزب الوفد هجوما على الدكتور عبد السند يمامة خلال اجتماع الهيئة العليا للحزب بسبب مقاعد الحزب في قائمة مجلس الشيوخ.

 

طرح الثقة فى عبد السند يمامة

 وأصدر الدكتور عبد السند يمامة، بيانًا يعلن فيه تراجعه عن قراره بطرح الثقة في نفسه، والذي كان قد أعلنه خلال جلسة الهيئة العليا للحزب قبلها بيوم وأكد في بيانه العدول عن  قراره وما يترتب عليه من آثار.

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