الخميس 17 يوليو 2025
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رياضة

ثنائي أجنبي يقترب من الرحيل عن الزمالك

الزمالك
الزمالك

اقترب ثنائي الزمالك الأجنبي، من الرحيل عن صفوف الفريق الاول لكرة القدم بالقلعة البيضاء خلال الميركاتو الصيفي الجاري استعدادا للموسم الجديد.

ثنائي أجنبي يرحل عن الزمالك 

وعلمت فيتو أن الثنائي سيف الدين الجزيري وأحمد الجفالي مرشحان للرحيل عن الزمالك خلال الصيف الجاري بفرمان من جون إدوارد المدير الرياضي.

ويرغب جون إدوارد في رحيل الثنائي، حيث يسعى لفسخ عقد سيف الدين الجزيري بالتراضي، بالإضافة إلى إعارة أو بيع أحمد الجفالي.

ويسعى جون إدوارد لهذا القرار من أجل ضم جناح ومهاجم من العيار الثقيل وقيدهما بدلا كمحترفين بدلا من الجزيري والجفالي لعدم القناعة الفنية بمستواهم.

المغربي عبد الحميد معالي يوقع رسميا للزمالك لمدة 5 سنوات

فيما أنهى نادي الزمالك إجراءات التعاقد مع اللاعب المغربي عبد الحميد معالي، صاحب الـ19 عامًا، بعدما وقَّع الأخير على عقود انضمامه للنادي لمدة 5 سنوات، ليكون أحد صفقات الفريق الشاب استعدادًا للموسم الجديد.

وتم توقيع العقود بين إدارة الزمالك واللاعب في حضور وكيله، بعد اتفاق الطرفين على كافة البنود المالية والفنية، وسط ترحيب من اللاعب بارتداء القميص الأبيض.

 

موهبة مغربية واعدة

يُعد معالي من المواهب الصاعدة في الكرة المغربية، ويلعب في مركز الجناح الهجومي، وتم ترشيحه للزمالك بناءً على تقارير فنية من أحد الكشافين المعتمدين في شمال إفريقيا، حيث ظهر بمستوى مميز في مباريات فريقه السابق، ما دفع الزمالك للتحرك سريعًا لضمه.

في انتظار وصوله إلى القاهرة

ومن المقرر أن يصل عبد الحميد معالي إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل الانضمام إلى معسكر الفريق، والخضوع للكشف الطبي النهائي، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة وتقديمه لوسائل الإعلام.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة نادي الزمالك لتدعيم صفوفه بعناصر شابة قادرة على خدمة الفريق لسنوات طويلة.

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