اختيار مصري ضمن أفضل 100 شخصية مؤثرة في سياحة الحوافز والمؤتمرات

اختارت منظمة Eventex العالمية، كريم المنياوي رئيس لجنة السياحة الخارجية بـ غرفة شركات السياحة، ضمن قائمتها السنوية لأكثر 100 شخصية تأثيرًا في سياحة الحوافز والمؤتمرات والفعاليات على مستوى العالم.

اختيار عضو مجلس غرفة شركات السياحة ضمن اكثر 100 شخصية تأثيرًا في سياحة الحوافز والمؤتمرات والفعاليات على مستوى العالم

وقدم مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة التهنئة إلى رئيس لجنة السياحة الخارجية بالغرفة، مشيرا إلى أن هذا الاختيار يعد تتويجا دوليا مهما للجهد الكبير الذي يقوم به كريم المنباوي في سياحة المعارض والمؤتمرات ليس في مصر فقط وإنما في كافة أنحاء العالم.

وأعرب المجلس عن سعادته بهذا الاختيار، معتبرا أنه يعد تقديرا وإنجازا دوليا مهما للسياحة المصرية ولأحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة، كما أنه يعد نقطة إيجابية مهمة للسياحة المصرية ممثلا فى أحد أبنائها المخلصين والمجتهدين وبما يعد إضافة للعناصر التنفسية لها.

منظمة Eventex المتخصصة في متابعة سياحة الحوافز والمؤتمرات

وكانت منظمة Eventex وهي أحدي المنظمات المهمة دوليا المتخصصة في متابعة سياحة الحوافز والمؤتمرات، قد أعلنت عن قائمة أكثر 100 شخصية سياحية تأثيرا في صناعة الحوافز والمؤتمرات والمعارض ومن ضمنهم كريم المنباوي.

وجاء الاختيار من قبل مجلس استشاري دولي مرشح من المنظمة يضم عدد من كبار خبراء السياحة من مختلف دول العالم والتي يقوم بالاختيار والمفاضلة من بين آلاف المرشحين لتلك القائمة.

ويعتمد الاختيار على عدة عوامل مهمة منها تأثير الشخصيات الفائزة على هذا النمط السياحي من خلال مشاركاتهم والمحاضرات التي ألقوها والخبرات التي نقلوها طوال العام لكل العاملين في هذه الأنماط، وكذلك القرارات التي شاركوا في صناعتها وكان لها تأثيرا إيجابيا على حاضر ومستقبل هذا النمط السياحي المهم وتطوره عالميا، كما يعتمد الاختيار كذلك على الابتكار والإنجازات المحققة للمرشحين وإسهامهم في تحقيق الاستدامة السياحية

وكان لـ كريم المنباوي حضورا قويا وإسهامات كبيرة من خلال كل عناصر الإختيار بل وتفوق فيها جميعا مما استوجب تواجده ضمن القائمة النهائية لأفضل 100 شخصية مؤثرة في سياحة الحوافز والمؤتمرات والأحداث الدولية حول العالم.

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