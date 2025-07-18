الجمعة 18 يوليو 2025
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حوادث

استقرار مروري في القاهرة والجيزة اليوم وتواجد أمني لتأمين الحركة

سيولة مرورية
سيولة مرورية

شهدت محافظتا القاهرة والجيزة صباح اليوم الجمعة، استقرارًا ملحوظًا في الحالة المرورية، حيث سارت حركة المركبات بانسيابية على معظم المحاور الرئيسية دون ظهور أي تكدسات تعيق حركة السير.

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حالة المرور اليوم الجمعة 18 يوليو 2025

ففي العاصمة، سادت السيولة المرورية مناطق وسط البلد وكوبري أكتوبر وشارع رمسيس والتحرير، مع انتظام حركة السير بطريق صلاح سالم وكورنيش النيل في الاتجاهين، كما بدا الطريق الدائري في حالة جيدة خاصة في مناطق السلام والمعادي والمنيب.

وفي الجيزة، ظهرت سيولة بشارع الهرم وميدان الجيزة، ومحور صفط اللبن والطريق الدائري ومحور 26 يوليو شهدت حالة من الاستقرار.

وتتواجد الخدمات المرورية بشكل مكثف في الشوارع الرئيسية، مع رفع درجة الاستعداد داخل غرف العمليات لمتابعة الحالة أولًا بأول، والتعامل الفوري مع أي أعطال أو حوادث طارئة قد تؤثر على انسياب الحركة.

يأتي ذلك في إطار جهود الإدارة العامة للمرور لتأمين الطرق وتسهيل حركة السير، وتوفير الدعم الميداني اللازم، بما يضمن سلامة المواطنين واستمرار الحركة بسلاسة طوال اليوم.

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