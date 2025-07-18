مسلسل حرائق السيارات عرض مستمر.. آخرها حادث محور 26 يوليو.. إهمال الصيانة وتسرب الوقود «أبرز الأسباب».. وهذه أهم نصائح السلامة

شهدت السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في حوادث حريق السيارات، حيث تسببت بعض هذه الحوادث في خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وفي هذا التقرير، نستعرض 5 حالات من حوادث حريق السيارات التي أثارت الجدل، ونلقي الضوء على أبرز الأسباب التي تؤدي إلى حدوث هذه الحوادث، بالإضافة إلى طرق الوقاية منها.

حالات حريق السيارات في الفترة الأخيرة

حريق سيارة على الطريق الدائري (مارس 2025):

اشتعلت النيران في سيارة نقل على الطريق الدائري بسبب تسرب في خط الوقود، ما أدى إلى انفجار مفاجئ في المحرك. الحريق انتشر بسرعة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

حادث حريق سيارة بمحور 26 يوليو (يوليو 2025):

اندلعت النيران في سيارة خاصة أثناء سيرها على المحور، بعد أن تعرضت أسلاك الكهرباء في السيارة للتلف بسبب الإهمال في الصيانة، مما تسبب في تماس كهربائي.

حريق سيارة أثناء التزود بالوقود (أبريل 2025):

تعرضت سيارة خاصة للاحتراق أثناء تعبئتها بالوقود في إحدى محطات البنزين نتيجة تسرب للوقود من خزان السيارة، النيران اشتعلت بسرعة مما أدى إلى انفجار الخزان.

حريق سيارة في الجراج (يناير 2025):

اندلع حريق في سيارة كانت مركونة في جراج مغلق نتيجة تلف في البطارية. الحريق انتشر بسرعة بسبب تجمع الغازات السامة التي انبعثت من البطارية التالفة.

حريق سيارة في منطقة سكنية (يونيو 2025):

تفاجأ أصحاب سيارة في حي سكني بنشوب حريق مفاجئ في سيارتهم بعد أن كانت السيارة متوقفة لفترة طويلة دون صيانة، حيث تسببت أسلاك المحرك التالفة في احتراق السيارة بالكامل.

أسباب حوادث حريق السيارات

تعددت الأسباب التي تؤدي إلى حوادث حريق السيارات، ومنها:

تسرب الوقود:

يعد تسرب الوقود من الخزان أو الأنابيب من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى حريق مفاجئ في السيارات، خصوصًا عند تعرض السيارة لحرارة شديدة أو عند التزود بالوقود.

تلف الأسلاك الكهربائية:

الأسلاك التالفة أو المتآكلة قد تؤدي إلى ماس كهربائي داخل المحرك أو البطارية، ما يسبب اندلاع حريق.

التحقق من حالة البطارية:

عدم صيانة البطارية بشكل دوري قد يتسبب في تسرب الغاز منها، مما يؤدي إلى انفجارها أو إشعال النيران.

إهمال الصيانة الدورية:

السيارات التي لا تخضع للصيانة الدورية تتعرض بشكل أكبر للاحتراق بسبب وجود أعطال غير مكتشفة، مثل تسرب السوائل أو مشاكل في المحرك.

الحرارة الزائدة:

قد تساهم درجات الحرارة المرتفعة في تزايد احتمالية حدوث حريق في السيارات القديمة أو السيارات التي تحتوي على أجزاء معطلة أو غير صالحة للاستخدام.

كيف يمكن تجنب حوادث حريق السيارات؟

هناك عدة نصائح يمكن أن تساعد في تقليل احتمالية حدوث حريق في السيارات:

الصيانة الدورية:

يجب إجراء صيانة دورية للسيارة، بما في ذلك فحص الأسلاك الكهربائية، والتأكد من سلامة خزان الوقود وتغيير زيت المحرك بشكل منتظم.

التأكد من سلامة البطارية:

من الضروري التأكد من حالة البطارية بشكل مستمر وعدم ترك أي أسلاك مكشوفة أو متهالكة قد تتسبب في حدوث تماس كهربائي.

التحقق من تسرب الوقود:

التأكد من عدم وجود أي تسرب في خطوط الوقود أو الخزان، ويجب أن يتم فحص هذه العناصر في ورش صيانة معتمدة.

الابتعاد عن التزود بالوقود بشكل خاطئ:

يجب تجنب ملء خزان السيارة بالوقود عندما يكون المحرك في حالة تشغيل، والابتعاد عن محطات الوقود في حال وجود تسرب من خزان السيارة.

تجنب التوقف في أماكن غير مخصصة:

لا تترك السيارة في أماكن ضيقة أو غير مهوّاة لفترات طويلة، خاصة في الطقس الحار. يجب أن تترك السيارة في مكان جيد التهوية للحفاظ على سلامتها.

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