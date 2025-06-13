هيئة الرقابة النووية: الوضع الإشعاعي في منشأة نطنز الإيرانية ما زال تحت السيطرة

أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، في إطار المتابعة المستمرة من الهيئة للوضع الإشعاعي والأحداث الجارية في منشأة نطنز النووية الإيرانية وذلك بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومختلف الجهات الوطنية المعنية، أن الوضع الإشعاعي في المنشأة لا يزال تحت السيطرة ولا توجد أي مؤشرات على حدوث أي تسرب حتى الآن.



كما أكدت الهيئة أنها تتابع كافة التطورات المتعلقة بالوضع الإشعاعي من خلال شبكة الرصد الإشعاعي والإنذار والإبلاغ المبكر المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، ويتم متابعة قياسات الخلفية الإشعاعية بصورة مستمرة والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية على مدار الساعة للتأكد من سلامة المواطنين والبيئة.

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