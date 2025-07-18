بالأسماء، قائمة الأهلي إلى تونس

حصلت فيتو على قائمة الأهلي التى توجهت إلى تونس صباح اليوم، لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وجاءت قائمة الأهلي المسافرة لتونس كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا

خط الدفاع: ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - أشرف داري - محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - عمر كمال عبد الواحد - مصطفى العش - كريم فؤاد - أحمد عابدين - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أحمد رضا - أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - محمد عبد الله.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - محمد شريف - نيتيس جراديشار - حمزة عبد الكريم.

وتواجد الثلاثي الشاب أحمد عابدين ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم ضمن قائمة الأهلي التى غادرت صباح اليوم إلى تونس لبدء معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وغادرت منذ قليل بعثة الاهلي إلى تونس، استعدادا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد، حيث يستمر المعسكر حتى السادس والعشرين من يوليو الجاري.

ويدخل الأهلي في تدريبات بمعسكر الإعداد في تونس حتى يوم 26 يوليو الجاري والذي يتخلله خوض مباراتين وديتين أمام الملعب والبنزرتي يومي 21، 25 يوليو علي الترتيب قبل العودة يوم 26.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت مطار القاهرة صباح اليوم، استعدادا لرحلة تونس التي تأتي فى إطار التحضيرات الفنية الخاصة بالموسم الجديد.

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