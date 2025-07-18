إمام عاشور على رأس غيابات الأهلي فى رحلة تونس

حصلت فيتو على قائمة غيابات الأهلي فى رحلة تونس التى انطلقت صباح اليوم، لخوض فترة الإعداد للموسم الجديد.

وجاءت قائمة غيابات الأهلي عن معسكر تونس على النحو التالي:

غيابات الأهلي فى معسكر تونس

وسام أبو علي: استبعاد.

إمام عاشور: إصابة.

مروان عطية: إصابة.

أحمد عبد القادر: اقتراب رحيله.

بالإضافة إلى سداسي الشباب:

أحمد كباكا.

عمر سيد معوض.

محمود لبيب.

أحمد وحيد.

تواجد الثلاثي الشاب أحمد عابدين ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم ضمن قائمة الأهلي التى غادرت صباح اليوم إلى تونس لبدء معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وغادرت منذ قليل بعثة الأهلي إلى تونس، استعدادا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد، حيث يستمر المعسكر حتى السادس والعشرين من يوليو الجاري.

ويدخل الأهلي في تدريبات بمعسكر الإعداد في تونس حتى يوم 26 يوليو الجاري والذي يتخلله خوض مباراتين وديتين أمام الملعب والبنزرتي يومي 21، 25 يوليو علي الترتيب قبل العودة يوم 26.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت مطار القاهرة صباح اليوم، استعدادا لرحلة تونس التي تأتي فى إطار التحضيرات الفنية الخاصة بالموسم الجديد.

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