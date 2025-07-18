الجمعة 18 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ثلاثي الشباب يرافق بعثة الأهلي في رحلة تونس

الأهلي
الأهلي

تواجد الثلاثي الشاب أحمد عابدين ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم ضمن قائمة الأهلي التى غادرت صباح اليوم إلى تونس لبدء معسكر الإعداد للموسم الجديد.

 غادرت منذ قليل  بعثة الأهلي إلى تونس، استعدادا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد، حيث يستمر المعسكر حتى السادس والعشرين من يوليو الجاري.   

 ويدخل الأهلي في تدريبات بمعسكر الإعداد في تونس حتى يوم 26 يوليو الجاري والذي يتخلله خوض مباراتين وديتين أمام  الملعب والبنزرتي يومي 21، 25 يوليو  على الترتيب قبل العودة يوم 26.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت مطار القاهرة صباح اليوم، استعدادا لرحلة تونس التي تأتي فى إطار التحضيرات الفنية الخاصة بالموسم الجديد. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي الإسباني خوسيه ريبيرو اخبار الأهلي

مواد متعلقة

الأهلي إلى تونس.. الخطيب يترأس بعثة الأحمر لخوض معسكر الإعداد.. ووسام أبو علي يبدأ تنفيذ عقوبة التمرد

الأهلي يقبل اعتذار دكتور الفريق عن عدم الاستمرار في منصبه

الأكثر قراءة

انقلاب سيارات وهرولة المسعفين، حادث مروع بطريق بنها – المنصورة الجديد (فيديو)

أحاديث بشأن ساعة الإجابة يوم الجمعة

محافظ القليوبية ينتقل إلى موقع سقوط كوبري طوخ (صور)

بالأسماء، قائمة الأهلي إلى تونس

إمام عاشور على رأس غيابات الأهلي فى رحلة تونس

أخبار مصر: حادث مروع بطريق بنها المنصورة، حريق بالسيدة عائشة، سوريا تحترق، تحرك أمني في سقوط سقف قاعة فندق على رزان مغربي

اقتربت من 14 مليونًا.. أسعار سيارات نيسان باترول في السوق المصري (إنفوجراف)

إيقاف قيد الإسماعيلي 3 فترات جديدة

خدمات

المزيد

لهيب مستعر من القاهرة إلى أسوان، درجة الحرارة اليوم الجمعة في مصر

هل يوجد قرض بدون ضمان في البنك التجاري الدولي؟

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم

أحدث أسعار القصدير اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

اقتربت من 14 مليونًا.. أسعار سيارات نيسان باترول في السوق المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحاديث بشأن ساعة الإجابة يوم الجمعة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 18 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 18 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية