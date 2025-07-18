صراع إيطالي لضم فرانك كيسيه من أهلي جدة

سلطت وسائل إعلام إيطالية الضوء على رغبة فريق فيورنتينا الإيطالي في ضم فرانك كيسيه لاعب الأهلي السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

قال الصحفي الإيطالي المعروف جيانلوكا دي مارزيو، إن نادي فيورنتينا يستهدف التعاقد مع الدولي الإيفواري.

وأشار إلى أن فيورنتينا يعمل على تدعيم خط وسط الفريق بصفقة قوية، بعد تعيين مدرب النصر السابق ستيفانو بيولي ليقود الفريق في الموسم المقبل، خاصة أن المدرب الإيطالي دربه ورعاه خلال فترة وجوده في ميلان، ويعتبره الإضافة المثالية لخط الوسط.

وأضاف: فرانك كيسيه هو الهدف الرئيسي بالنسبة إلى فيورنتينا، وإدارة النادي تعمل على تحديد جدوى الصفقة ماليًا وفنيًا".

ويستمر تعاقد كيسيه مع الاهلي السعودي حتى يونيو 2026، إلا أنه من غير المتوقع أن يجدد إقامته هناك.

وكشفت تقارير أن اللاعب الإيفواري قد يفكر في العودة إلى الملاعب الإيطالية هذا الصيف، بعد أن لعب هناك بين عامي 2015 و2022.

وفقًا لمعلومات من موقع Calciomercato، فإن لاعب الوسط الإيفواري جذب أنظار عدة أندية إيطالية، لكن إتمام الصفقة لن يكون بالأمر السهل. نادي روما كان أول من أبدى اهتمامه بالنجم الدولي قبل أن يتراجع سريعًا عن الفكرة.

في الأيام الأخيرة، انضم يوفنتوس إلى قائمة المهتمين بلاعب ميلان السابق، ولكن الراتب الضخم الذي يتقاضاه كيسيه، والذي يصل إلى 18 مليون يورو سنويا، يبقى العائق الأكبر أمام انتقاله إلى النادي الإيطالي خلال الأسابيع المقبلة.

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