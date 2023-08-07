الإيفواري فرانك كيسيه يقترب من التوقيع لأهلي جدة السعودي

اقترب الإيفواري فرانك كيسيه لاعب نادي برشلونة من التوقيع لنادي أهلي جدة السعودي بعد اتفاقه على الانتقال إلى صفوف الفريق في موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر فابريزيو رومانو الخبير بسوق انتقالات اللاعبين أن الإيفواري سيذهب إلى باريس الأسبوع الحالي لإنهاء باقي الكشف الطبي وتوقيع العقود الخاصة بانتقاله للفريق السعودي في صفقة ستكلف أهلي جدة 15 مليون يورو لصالح الفريق الكتالوني.

وواصل رومانو بأن الإيفواري وافق علي كل الشروط وكذلك إدارة البلوجرانا مرحبة برحيل اللاعب إلى الفريق السعودي.

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يذكر أن إنضم الإيفواري كيسيه إلى صفوف برشلونة بشكل مجاني قادما من نادي ميلان الإيطالي.

ووفقا للتقرير سيوقع كيسي على عقد يربطه بالنادي السعودي حتى صيف عام 2026.

صفقة أوروبية جديدة لأهلي جدة

أهلي جدة يرغب في تعزيز صفوفه من خلال التعاقد مع البولندي بيوتر زيلينسكي، نجم وسط فريق الجنوب، قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأفاد فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بأن الأهلي قدم عرضا رسميا لنابولي من أجل التعاقد مع زيلينسكي.

وأضاف أن المفاوضات بين الناديين جارية الآن من أجل التوصل إلى اتفاق، لافتا إلى أن عقد النجم البولندي مع نابولي سينتهي في صيف 2024.

وأشار رومانو إلى أن النادي السعودي يريد التوصل لاتفاق على قيمة الصفقة بأسرع وقت ممكن، أو سينتقل النادي لضم أهداف أخرى، موضحا أن ماركوس يورينتي يتواجد على قائمة التعزيزات بالنسبة للأهلي، رغم أن الأخير لم يقدم عرضا له.

جدير بالذكر أن الأهلي نجح في التعاقد مع عناصر مميزة من الدوريات الأوروبية، مثل إدواردو ميندي "تشيلسي"، سانت ماكسيمين "نيوكاسل يونايتد"، رياض محرز "مانشستر سيتي" وروبرتو فيرمينو "ليفربول".

أهلي جدة يسعى لضم لاعب روما

ووجه الأهلي أنظاره نحو التعاقد مع البرازيلي روجير إيبانيز، مدافع روما، ليتنافس بقوة على خدمات اللاعب مع نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي.

وكيل المدافع البرازيلي، أكد أن النادي الإنجليزي يريد ضم إيبانيز لكنه لم يقدم عرضا رسميا حتى الآن.

وذكر فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين، أن الأهلي السعودي يُنافس بقوة على ضم إيبانيز، لافتا إلى أن روما يريد بيع المدافع بحوالي 35 مليون يورو.

كان روما قد نجح في ضم إيبانيز في 2020 على سبيل الإعارة، فيما قرر شرائه نهائيا في 2021 قادما من أتالانتا مقابل 9 ملايين يورو.

وخاض إيبانيز مباراتين بقميص المنتخب البرازيلي، فيما شارك في 149 مباراة مع روما، ساهم خلالها في تسجيل 9 أهداف وتمريرتين حاسمتين.