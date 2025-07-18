الجمعة 18 يوليو 2025
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صحة ومرأة

أسباب انتفاخ البطن، وأهم طرق العلاج

انتفاخ البطن، فيتو
انتفاخ البطن، فيتو

انتفاخ البطن، مصدر قلق شائع لدى الكثير من الأشخاص، وغالبًا ما ترتبط بمجموعة من العوامل، مثل العادات الغذائية ونمط الحياة، وربما الاستعداد الوراثي.

أسباب انتفاخ البطن

 وكشفت دراسة طبية  أن اتباع نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية النباتية قد يسهم في الانتفاخ عند تناوله كميات كبيرة من السكريات والنشويات المكررة.

 أكدت أن الإفراط في تناول السكريات والنشويات المكررة، يغذي ذلك ميكروبات الأمعاء، مما يسبب التخمر المفرط، ما يؤدي إلى الغازات والانتفاخ بحسب Times of india.  

أطعمة تزيد من انتفاخ البطن

أوضحت للدراسة  أن أطعمة مثل دقيق القمح، ودقيق الأرز، ودقيق البطاطس، والنشا الغذائي المعدل، ونشا الذرة، تغذي ميكروبات الأمعاء بشكل مفرط. 

وقد يؤدي هذا إلى فرط التخمر في الأمعاء الدقيقة، مما ينتج الغازات ويُسبب انتفاخًا مزعجًا. 

أكدت الدراسة  أيضًا أن فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة (SIBO)، وهي حالة تنمو فيها البكتيريا بكثرة في الأمعاء الدقيقة، تفاقم هذه المشكلة وتؤدي إلى أعراض مثل انتفاخ البطن والشعور بعدم الراحة.

اقترحت الدراسة  تجويع ميكروبات الأمعاء الضارة لمكافحة الانتفاخ وفرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة (SIBO)، وذلك من خلال التخلص من السكريات والنشويات المكررة.

خطوات التخلص من انتفاخ البطن 

و يمكن لخطوات بسيطة، مثل استبدال الدقيق المصنع ببدائل كاملة غنية بالعناصر الغذائية مثل دقيق اللوز  أن تساعد في ذلك. كما أن إضافة خضراوات غنية بالألياف مثل السبانخ والبروكلي والقرنبيط إلى النظام الغذائي يعزز الهضم دون تغذية البكتيريا الضارة.

يمكن أن تساعد التمارين الرياضية المنتظمة في علاج هذه الحالة ويجب استهداف ممارسة 150 دقيقة على الأقل من التمارين المعتدلة أو 75 دقيقة من التمارين المكثفة أسبوعيًا. 

كما أن  التخلص من الوزن الزائد يُفيد أيضًا منطقة البطن، ويعد التحكم في التوتر والحصول على قسط كافٍ من النوم أمرًا بالغ الأهمية.

و تحسّن ممارسات مثل اليوغا حركة الأمعاء وتقلل من مشاكل الجهاز الهضمي الناتجة عن التوتر.

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 من الضروري أيضًا استشارة الطبيب لإجراء اختبار فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة (SIBO) أو الحصول على إرشادات غذائية مُخصصة في حالة الشكوى من بروز البطن. ومن خلال اتباع عادات صحية، يمكن تقليل الانتفاخ وتحسين الهضم والحصول على بطن أكثر صحة.

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