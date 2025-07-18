الموت يفجع الفنانة سما إبراهيم

خرجت الفنانة سما ابراهيم لتعلن عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن وفاة خالها، الذي قالت عنه إنه كان بطلًا في حرب أكتوبر.

ونشرت سماء إبراهيم صورة خالها عبر حسابها على السوشيال ميديا وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون... رحل إلى رحمة الله خالي العزيز اللواء محمد علي كان بطلًا ليس فقط في حرب أكتوبر بل كان بطلًا دومًا بأفعاله وحكمته وإصراره على أن يكون الحق عنوان له ولنا جميعًا".

واضافت: "كان حريصًا على أن يجمعنا دوما في صحبته، وهو اليوم ذهب للقاء الأحبة فسلامي لك ودعواتي بالرحمة والمغفرة وسلام من قلبي أحمله له لأمي وأبي واخي ولكل من سبقونا إلى دار الحق".



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