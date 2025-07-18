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ثقافة وفنون

المخرجة شيرين عادل تعاين أماكن تصوير مسلسل الملك

محمد إمام
محمد إمام

بدأت المخرجة شيرين عادل في معاينة أماكن تصوير مسلسلها الجديد الملك الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، المؤجل من السباق الرمضاني الماضي.

تدور أحداث المسلسل  الذي قام بتأليفه محمد صلاح العزب حول شاب مصري يجد نفسه متورطًا مع عصابات المافيا الدولية ويعيش حياة مليئة بالتحديات.

أحداث العمل تدور في 15 حلقة فقط، ويقدم التشويق والإثارة في تجربة درامية مكثفة.

يواصل الفنان محمد إمام تصوير عدد من مشاهد الأكشن لفيلمه الجديد “صقر وكناريا” في أحد المناطق الصحراوية، وخلال تصوير بعض المشاهد تعرض لإصابة بسيطة في قدمه، ولم تمنعه من استكمال التصوير.

ومن المقرر أن يلعب الثنائي إمام وشيكو شخصيتي صديقين كل منهما يريد السير في اتجاه مختلف عن الآخر، مثل “الخير والشر”.

قصة فيلم صقر وكناريا

يشهد فيلم صقر وكناريا الذي تشارك فيه النجمتان يسرا اللوزي ويارا السكرى بجانب محمد إمام وشيكو، وجود خلافات بينهما حيث تقوم يارا السكرى الشقيقة الصغرى ليسرا اللوزي بتوجيهها بسبب خلافات الأخيرة مع زوجها، ولم تتقبل اللوزي الأمر مما يجعلهما تدخلان في خلافات.

وتلعب يسرا اللوزي خلال أحداث العمل شخصية حبيبة محمد إمام، ويحدث بينهما مشاكل كثيرة بسبب علاقاته المتعددة، وتلجأ لصديقه الذي يلعب دوره شيكو كي يساعدها.

أبطال فيلم صقر وكناريا

وفيلم «صقر وكناريا» من تأليف: أيمن وتار، إخراج حسين المنياوي، ويشارك فيه كل من محمد إمام، وشيكو وانتصار بجانب يارا السكري ويسرا اللوزي.

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مجمد إمام مسلسل الملك شيرين عادل مسلسلات رمضان 2026

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