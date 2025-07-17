بالأسماء، 10 لاعبين خارج قائمة برشلونة في الموسم الجديد

أكد الألماني هانز فليك مدرب فريق برشلونة أنه بصدد تقليص قائمة الفريق المسافرة إلى كوريا الجنوبية واليابان لخوض عدد من المباريات الودية استعدادا للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يلعب البارسا ضد فيسيل كوبي وإف سي سيول ودايجو أيام 27 و31 يوليو الجاري، و4 من أغسطس المقبل.

10 لاعبين خارج قائمة برشلونة

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن البلوجرانا تدرب اليوم بحضور 35 لاعبا، إضافة إلى مارك أندريه تير شتيجن الذي اكتفى بأداء تدريبات بدنية للتعافي من آلام في الظهر.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن المدرب الألماني أكد للصحفيين، اليوم الخميس، أنه بصدد تقليص هذه القائمة، مشيرا إلى استبعاد 10 لاعبين.

وأشارت: "قائمة المستبعدين ستكون أغلبها من اللاعبين الشباب الذين يتدربون مع الفريق حاليا مثل لاندري فاري وتوني فرنانديز وجييرمو فرنانديز ويان فيرجيلي وخوان هيرنانديز وإبراهيم ديارا وجوفري تورنتس، وبيدرو فرنانديز وداني رودريجيز، والوافد الجديد روني باردجي".

وأوضحت الصحيفة: "قد تكون هناك مفاجآت أخرى، حيث يترقب الجميع موقف الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن مع النادي في ظل وجود الثنائي فويتشيك تشيزني وخوان جارسيا".

ولفتت: "قائمة المهددين بالاستبعاد من الجولة الصيفية تضم أيضا الحارس الثالث إيناكي بينيا، وأوريول روميو وكريستنسن وباو فيكتور".

واختتمت الصحيفة: "فليك أكد أيضا أن لاعب الوسط الشاب مارك بيرنال، بحاجة للتعامل معه بحذر لأن إصابته في الركبة معقدة للغاية".

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