فريق فرنسي يسعى للتعاقد مع تير شتيجن من برشلونة

جاء التوقيع مع خوان جارسيا، والاقتراب من تجديد عقد فويتشيك تشيزني، ليزيد من صعوبة استمرار الحارس الدولي الألماني، مارك أندريه تير شتيجن، في صفوف نادي برشلونة الإسباني.

أندية أوروبية مهتمة بالتعاقد مع تير شتيجن

ويجذب تير شتيجن اهتمام العديد من الأندية، مثل تشيلسي ومانشستر يونايتد في إنجلترا، كما انضم للسباق نادي موناكو الفرنسي، الذي بات قريبًا أيضًا من استعارة أنسو فاتي من البلوجرانا.

ويبحث موناكو عن الاستقرار في مركز حراسة المرمى، بعد معاناة في الموسم الماضي.. وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، تسعى إدارة نادي الإمارة لضم أندريه أونانا من مانشستر يونايتد، أو تير شتيجن.

ويتواصل موناكو مع المحيطين باللاعب الألماني، لبحث إمكانية التعاقد معه، بينما ينعزل تير شتيجن حاليًا، لرغبته في الاستمرار مع برشلونة.

لكن قد يكون الخيار الفرنسي جيدًا بالنسبة للحارس الألماني تير شتيجن، حيث سيشارك موناكو في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

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