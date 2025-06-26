الخميس 26 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

فريق فرنسي يسعى للتعاقد مع تير شتيجن من برشلونة

تير شتيجن، فيتو
تير شتيجن، فيتو

جاء التوقيع مع خوان جارسيا، والاقتراب من تجديد عقد فويتشيك تشيزني، ليزيد من صعوبة استمرار الحارس الدولي الألماني، مارك أندريه تير شتيجن، في صفوف نادي برشلونة الإسباني.

أندية أوروبية مهتمة بالتعاقد مع تير شتيجن

ويجذب تير شتيجن اهتمام العديد من الأندية، مثل تشيلسي ومانشستر يونايتد في إنجلترا، كما انضم للسباق نادي موناكو الفرنسي، الذي بات قريبًا أيضًا من استعارة أنسو فاتي من البلوجرانا.

ويبحث موناكو عن الاستقرار في مركز حراسة المرمى، بعد معاناة في الموسم الماضي.. وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، تسعى إدارة نادي الإمارة لضم أندريه أونانا من مانشستر يونايتد، أو تير شتيجن.

ويتواصل موناكو مع المحيطين باللاعب الألماني، لبحث إمكانية التعاقد معه، بينما ينعزل تير شتيجن حاليًا، لرغبته في الاستمرار مع برشلونة.

لكن قد يكون الخيار الفرنسي جيدًا بالنسبة للحارس الألماني تير شتيجن، حيث سيشارك موناكو في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مارك أندريه تير شتيجن تير شتيجن برشلونة موناكو نادي برشلونة

مواد متعلقة

خوان جارسيا يعلق على انضمامه لبرشلونة

رئيس برشلونة: أنسو فاتي ينتقل إلى موناكو خلال أيام

فيجو مشيدا بصفقة برشلونة المحتملة: جوهرة ثمينة

موعد عودة برشلونة للعب على ملعب كامب نو

الأكثر قراءة

الاستخبارات الأمريكية تراقب المصريين، توفيق عكاشة يحذر من المقاطع الساخرة عن ترامب

ملكة هولندا تسخر من ترامب (فيديو)

مبلغ خرافي.. راتب كريستيانو رونالدو بعد تجديد عقده مع النصر السعودي (إنفوجراف)

بطل جديد، اشتعال سيارة محملة بالكتان والسائق ينقذ الغربية من كارثة (فيديو)

محمود الحسيني يضرب طليقته أمام محكمة الأسرة بالبدرشين والأمن يضبطه

استدعاء أحمد السقا لسماع أقواله في بلاغ الاعتداء على مها الصغير

تعرف على سعر القصدير عالميا

رقم ضخم، كم يبلغ راتب كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي بعد تجديد عقده؟

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميا

تعرف على سعر طن الأرز الأبيض الرفيع

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 26 يونيو 2025 (آخر تحديث)

تبدأ من 12.6 جنيه، أسعار السكر اليوم الخميس 26-6-2025

المزيد

انفوجراف

مبلغ خرافي.. راتب كريستيانو رونالدو بعد تجديد عقده مع النصر السعودي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة محرمة؟ رد حاسم من أمين الفتوى (فيديو)

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، معلومات عن سورة الانشقاق وسبب تسميتها

خالد الجندي: قصة قاتل الـ 100 نفس ليست حكاية جريمة بل درس في هجرة التائبين (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية