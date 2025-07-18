علامات تشير إلى ضرورة استبدال إطار السيارة القديم بآخر حديث

إطارات السيارات… تتعرض إطارات السيارات لتآكل على الطرق العامة، مما يتسبب فى ارتفاع معدل استهلاك الوقود، ويلزم الأمر لاقتناء إطار جديد بتكلفة أكثر، وذلك نتيجة إهمال عوامل الصيانة الدورية للإطارات.

أسباب تآكل إطارات السيارات

ونرصد في التقرير التالي أسباب تآكل إطارات السيارات على الطرق العامة، وتجاهل الأمر يعرض سائقي السيارة لخطر وحوادث على الطرق العامة، وهي:-

الوزن هو أحد الأسباب الرئيسية لتآكل إطارات المركبات. نظرًا لحزم البطاريات الكبيرة، غالبًا ما تكون المركبات الكهربائية أثقل وزنًا من المركبات التقليدية التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي. يضع هذا الوزن الزائد حمولة أكبر على الإطارات ويمكن أن يزيد من التآكل.

التسارع بقوة شديدة أو قمت بالكبح بشكل مفاجئ عند إشارات التوقف، فمن المحتمل أن تحرق إطارات سيارتك بشكل أسرع. يجب على سائقي السيارات أن يكونوا على دراية بعادات القيادة الخاصة بهم واتباع أفضل الممارسات للمساعدة في إطالة عمر إطارات سياراتهم.

علامات تشير إلى أنك قد تحتاج إلى إطارات جديدة

سواء كانت إطارات سيارتك تتآكل قبل أوانها أو في الوقت المناسب، فسوف تظهر عليها بعض العلامات التي تشير إلى ضرورة استبدالها. تشمل العلامات الشائعة التي تشير إلى أن الوقت قد حان لاستبدال الإطارات ما يلي:

– عمق المداس أقل من 2/32 من البوصة (استخدم اختبار البنس للتحقق)

– أشرطة مداس مرئية على نفس سطح مداس الإطار

– مطاط متشقق بشكل مفرط

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