أسباب تآكل إطارات السيارات الكهربائية

تعد السيارات الكهربائية واحدة من أبرز الاتجاهات الحديثة في عالم السيارات، حيث أصبح اقتناؤها يمثل خطوة نحو الحفاظ على البيئة وتخفيض تكاليف الصيانة مقارنة بسيارات الوقود التقليدية.

رغم ذلك، لا تخلو هذه المركبات من بعض التحديات التي قد يجهلها البعض، ومن أبرز هذه التحديات تآكل الإطارات بشكل أسرع مما هو معتاد.

في هذا التقرير، نسلط الضوء على الأعطال والعواقب المحتملة التي قد تواجه أصحاب السيارات الكهربائية، مع التركيز على الإطارات، وكيفية تجنب هذه المشاكل.

تتمتع السيارات الكهربائية بمزايا عديدة، مثل عدم الحاجة للصيانة المستمرة مقارنة بالسيارات التقليدية التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي. لكن، يلاحظ بعض مالكي السيارات الكهربائية أن إطارات سياراتهم تتآكل بشكل أسرع. السبب وراء ذلك يعود بشكل رئيسي إلى أن السيارات الكهربائية أثقل من السيارات التقليدية بسبب البطاريات الكبيرة التي تحملها.

إطارات السيارة عادة ما تكون مصممة لتحمل وزن المحرك التقليدي، بينما تتحمل السيارات الكهربائية أوزانًا إضافية بسبب بطارياتها. لذلك، يعاني أصحاب السيارات الكهربائية من تآكل أسرع للإطارات.

عادةً ما تُصمم إطارات السيارات التقليدية لتلائم محركات الاحتراق الداخلي، وبالتالي فإنها لا تتحمل الضغط والعزم العالي الذي توفره السيارات الكهربائية. العزم الكبير الذي توفره هذه السيارات يسمح بتسارع سريع، مما يؤثر بشكل مباشر على تآكل الإطارات.

إطارات Bridgestone Turanza EV على سبيل المثال، تأتي بضمان محدود يصل إلى 50,000 ميل، لكنها قد تتآكل بشكل أسرع في حال تم استخدامها على السيارات الكهربائية غير المصممة لهذا النوع من الإطارات.

هناك عدة عوامل تساهم في تآكل إطارات السيارات الكهربائية بشكل أسرع منها:

الوزن: بما أن السيارات الكهربائية عادة ما تكون أثقل من نظيراتها التقليدية بسبب البطاريات الكبيرة، فإن هذا يضع ضغطًا إضافيًا على الإطارات، مما يسرع من تآكلها.

عزم الدوران: توفر السيارات الكهربائية كميات كبيرة من عزم الدوران، مما يساهم في التسارع السريع، وهو ما قد يضع ضغطًا إضافيًا على الإطارات، خاصة عند الانطلاق المفاجئ.

الصيانة غير السليمة: يتطلب الأمر اهتمامًا خاصًا بالصيانة الدورية للإطارات في السيارات الكهربائية، مثل تدوير الإطارات بشكل منتظم وفقًا لتوصيات الشركة المصنعة.

عادات القيادة: تسارع مفاجئ أو كبح قوي عند إشارات التوقف من العوامل التي قد تسهم في التآكل السريع للإطارات. من الأفضل أن يتحلى السائقون بعادات قيادة هادئة لتجنب هذه المشاكل.

إليك بعض العلامات التي تشير إلى ضرورة تغيير الإطارات، سواء كانت قد تآكلت قبل أوانها أو في الوقت المناسب:

انخفاض عمق المداس عن 2/32 من البوصة. يمكن التحقق من ذلك باستخدام اختبار البنس.

ظهور أشرطة مداس مرئية على سطح الإطار.

وجود تشققات مفرطة في المطاط.

نصائح لتجنب التآكل السريع للإطارات:

التأكد من ضغط الهواء: تأكد دائمًا من أن ضغط الهواء في الإطارات مناسب، حيث أن الضغط غير السليم يمكن أن يؤدي إلى تآكل أسرع.

التدوير المنتظم للإطارات: يجب تدوير الإطارات بانتظام للحفاظ على توازن التآكل وتوزيع الضغط بشكل متساوٍ.

القيادة بانتظام: تجنب التسارع المفاجئ أو الكبح الحاد قدر الإمكان.

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