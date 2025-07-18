خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025 من موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025، مع اقتراب موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2025، زادت عمليات البحث عن موعد نتيجة الثانوية العامة 2025، وخطوات الحصول عليها إلكترونيًّا.

خطوات الحصول علي نتيجة الثانوية العامة 2025 من موقع وزارة التربية والتعليم المصرية

1. الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني: يمكنك الوصول إلى الموقع من خلال الرابط التالي: من هنـــا.

2. الضغط على أيقونة بوابة الثانوية العامة.

3. تحديد العام الدراسي الحالي: من خلال قائمة منسدلة، اختر عام "2025".

4. الضغط على أيقونة النتائج.

5. إدخال رقم الجلوس.

6. الضغط على أيقونة "الاستعلام عن النتيجة".

7. عرض النتيجة.

كما يمكن لطلاب الثانوية العامة 2025 الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025 فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم عبر بوابة فيتو من هنـــا .

توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2025

وفيما يلي توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2025 النظام القديم

اللغة العربية: 80 درجة

اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة

اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة

الفيزياء 60 درجة

الكيمياء 60 درجة

الأحياء 60 درجة

التاريخ 60 درجة

الجيولوجيا ولعلوم البيئية 60 درجة

الديناميكا 30 درجة

الاستاتيكا 30 درجة

التفاضل والتكامل 30 درجة

علم النفس والاجتماع 60 درجة

الفلسفة والمنطق 60 درجة

نتيجة الثانوية العامة 2025

ومن جانبه كشف شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة ما يتم تداوله بشأن انتهاء أعمال تصحيح المواد بنتيجة الثانوية العامة 2025.

وقال زلطة في منشور على فيس بوك: “قولا واحدا ومنعا لأي تأويل، لم يتم تحديد أي موعد لإعلان نتيجة الثانوية العامة بعد وإجراءات التصحيح لا تزال مستمرة”.

وأوضح مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة خلال الأيام القادمة لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 الرسمي بمحافظة الجيزة وبجميع محافظات الجمهورية من قبل محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد انتهاء عملية التصحيح ورصد الدرجات واعتمادها رسميًّا.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025

وكشف مصدر بوزارة التربية والتعليم، أنه لم يتم بعد تحديد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025، وأنه سيتم تحديد الموعد بعد انتهاء عمليات تصحيح أوراق إجابات الطلاب ورصد الدرجات، لكن من المتوقع أن تظهر النتيجة نهاية شهر يوليو الحالي.

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