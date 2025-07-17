49 مليون جنيه حصيلة جلسة مزاد 17 يوليو 2025

أقامت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك القاهرة برئاسة ناصر عميرة وجمارك الإسكندرية ومطروح، جلسة بيع بالمزاد العلني اليوم الخميس الموافق ١٧ يوليو ٢٠٢٥ بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة، لبيع عدد من لوطات البضائع والسيارات المتنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بجمارك القاهرة والإسكندرية ومطروح.

حصيلة البيع بجلسة مزاد ١٧ يوليو ٢٠٢٥

وخلال هذه الجلسة تم البيع النهائى لعدد ٨ لوط بضائع جمارك مطار القاهرة بمبلغ ٤٠ مليون و٩٤٥ ألفا و٢٠٠ جنيه.

كما تم البيع لعدد ٧ لوط سيارات جمارك الإسكندرية بمبلغ ٧ ملايين ٤٨ ألف جنيه، وبيع لوط واحد بضائع لجمارك مطروح بمبلغ مليون و١١٠ آلاف جنيه.

وبذلك يبلغ العدد الإجمالى للوطات المباعة ١٦ لوط بضائع وسيارات، بمبلغ ٤٩ مليون و١٠٣ آلاف و٢٠٠ جنيه.

وجاء ذلك تنفيذًا للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

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