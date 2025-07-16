جمارك سفاجا تضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من أقراص الكبتاجون المخدر

تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك سفاجا، برئاسة سامي أبوطالب بالتنسيق مع إدارة الفحص بالأشعة وإدارة مجمع الصادر وأمن الموانئ ومباحث المخدرات من ضبط محاولة تهريب كمية من أقراص الكبتاجون المخدر بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

التعويضات الجمركية

حيث تم الاشتباه فى أحد الشاحنات المغادرة من ميناء ضبا فتم تشكيل لجنة برئاسة محمد فتوح مدير مجمع الصادر ومحمود حمدي مدير إدارة الفحص بالأشعة وعلي عبدالستار مدير تعريفة الصادر وهشام الزناتي من حركة الصادر ومحمد خليفة بالفحص بالأشعة وشعبان الريس لتفتيش السيارة فتبين وجود ٣٧٠ ألف قرص من الكبتاجون المخدر مخبأة باحترافية داخل جيوب سرية في جسم إحدى السيارات.

وتقُدِّر التعويضات الجمركية المستحقة بحوالى 296 مليون جنيه.

قرر سامي أبو طالب مدير عام جمارك سفاجا إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 296 لسنة 2025 بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية والدكتور سعد سالم رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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