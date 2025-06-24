11 مليون جنيه حصيلة البيع بجلسة مزاد اليوم لسيارات وبضائع الجمارك

أقامت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتنسيق مع والإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك السويس والقاهرة والاسكندرية، جلسة بيع بالمزاد العلني اليوم الثلاثاء الموافق 24 يونيو 2025 بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة، لبيع عدد 170 من لوطات السيارات والبضائع المتنوعة من المهمل والرواكد المخزنة بجمارك السويس وجمارك تفتيش الركاب وجمارك البيوع الجمركية بمطار القاهرة ومخزن 6 أكتوبر وجمارك الإسكندرية

البيع النهائى لعدد 9 لوطات من سيارات جمارك السويس

وخلال هذه الجلسة تم البيع النهائى لعدد 9 لوطات من سيارات جمارك السويس بمبلغ 5 ملايين و628 ألف جنيه، و15 لوط من بضائع جمارك القاهرة بمبلغ 5 مليون و104 آلاف جنيه، و1 لوط بضائع جمارك الإسكندرية بمبلغ 280 ألف جنيه، بإجمالى مباع 25 لوط سيارات وبضائع، بمبلغ 10 مليون و12 ألف جنيه.

وجاء ذلك تنفيذًا للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

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