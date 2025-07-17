مصر تتصدر البطولة الأفريقية للجودو بـ14 ميدالية وتنتزع المركز الأول بالفردي

نجح المنتخب المصري للجودو في حصد 14 ميدالية متنوعة خلال منافسات الفردي في البطولة الأفريقية للناشئين والناشئات المقامة في مدينة لواندا بأنجولا خلال الفترة من 17 إلى 21 يوليو الجاري.

منتخب مصر يحصد المركز الأول في بطولة أفريقيا للجودو

ونجح الفراعنة في حصد المركز الأول في الترتيب العام فيما جاءت الجزائر الثاني وأنجولا في المركز الثالث والمغرب في المركز الرابع.

وحصد الفراعنة بنهاية اليوم الأول من منافسات البطولة الأفريقية للناشئين والناشئات 5 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية و6 ميداليات برونزية.

وحصد الميداليات الذهبية كل من يوسف خالد علي في وزن 66 كجم ومريم أمير سلامة في منافسات وزن 57 كجم، علي الرملي في منافسات 81 كجم، محمد هاني محمد وزن 90 كجم وعبد الله حمدي في منافسات وزن +90.

فيما حصد الميداليات الفضية كل من علي عبد الخالق في منافسات وزن 60 كجم، ياسين محمد سعيد وزن 55 كجم، محمود هيثم في وزن 50 كجم، ندى أحمد السيد في وزن 70 كجم.

فيما جاءت الميداليات البرونزية من نصيب آيتن أحمد في وزن +70 كجم، مريم عبد الغني في منافسات وزن 63 كجم، أحمد بهاء في منافسات وزن 73 كجم، أحمد إيهاب أبوزيد وزن 50 كجم، حبيبة السيد برونزية وزن 52 كجم.

قائمة منتخب الجودو في البطولة الأفريقية

وتضم قائمة المنتخب الوطني في البطولة 17 لاعبا ولاعبة بواقع 10 لاعبين و7 لاعبات فيما بترأس بعثة الفراعنة محمد مطيع رئيس الاتحاد المصري للجودو والأمين العام المساعد للجنة الأولمبية المصرية، ويضم الجهاز الفني والإداري للبعثة كلًا من: أزومي هيروشي المدير الفني، حسين حفيظ مدرب عام.

وجاءت القائمة كالتالي:

اللاعبين محمود عبد الجواد - 50 كجم، أحمد محمد - 50 كجم، ياسين عوض - 55 كجم، علي الجنيدي - 60 كجم، حسين حسين - 60 كجم، يوسف السيد - 66 كجم، أحمد العقر - 73 كجم، علي الرملي - 81 كجم، محمد العطار - 90 كجم، عبدالله حمدي - +90 كجم.

فيما ضمت قائمة اللاعبات شروق محمد - 48 كجم، أروى عاشور - 48 كجم، حبيبة السيد - 52 كجم، مريم سليمان - 57 كجم، مريم عبد العزيز - 63 كجم،ندى حسن - 70 كجم، أيتن داوود - +70 كجم.

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