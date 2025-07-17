روسيا تقدم مذكرة احتجاج لليابان بسبب مشاركتها في مناورات عسكرية كبيرة

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن وزارة الخارجية الروسية قدمت احتجاجا شديد اللهجة إلى السفارة اليابانية في موسكو بشأن مشاركة القوات اليابانية في مناورات كبيرة للقوات المسلحة الأمريكية بالقرب من الحدود الروسية.

الخارجية الروسية تقدم مذكرة احتجاج لليابان



وقالت الخارجية الروسية في بيان صادر عنها اليوم الخميس: "في 16 يوليو، تم تقديم احتجاج شديد اللهجة إلى سفارة اليابان في موسكو بسبب مشاركة قوات الدفاع الجوي اليابانية في المناورات الكبيرة للقوات المسلحة الأمريكية (Resolute Force Pacific) التي ستجرى في الفترة من 9 يوليو إلى 4 أغسطس، بما في ذلك في القواعد التدريبية العسكرية الواقعة على مقربة من حدود الشرق الأقصى للاتحاد الروسي".

وأضافت الخارجية الروسية في بيانها أن قيادة قوات الدفاع الجوي اليابانية ألمحت صراحة إلى أن ضرورة هذه الفعاليات ناتجة عن تعزيز روسيا لإجراءاتها الدفاعية.

واختتم بيان الخارجية بالقول: "تعتبر روسيا مثل هذه الأنشطة غير المسؤولة، التي تحمل كل سمات الاستعداد لصراع مسلح، أمرا غير مقبول".

وشددت على أن هذه الأنشطة تمثل تهديدا محتملا لأمن الاتحاد الروسي، وسوف تستدعي حتمًا اتخاذ إجراءات مضادة مناسبة.

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