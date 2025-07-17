الخميس 17 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

استعدادا لليوم العالمي للشباب، أشرف صبحي يلتقي ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان

أشرف صبحي يلتقي ممثل
أشرف صبحي يلتقي ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، فيتو

 التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع إيف ساسنراث، الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، وذلك بمقر الوزارة، في إطار الاستعدادات للاحتفال باليوم العالمي للشباب ولمتابعة الترتيبات الجارية لتنظيم الفعاليات الوطنية التي تُقام بهذه المناسبة بالشراكة بين الجانبين.

وتناول اللقاء خطة العمل المقترحة للاحتفال، والتي ستركز وتعبر عن أولويات الشباب، وسبل تمكينهم في مختلف المجالات، وخاصة ما يتعلق بالصحة الإنجابية، والمشاركة المجتمعية، والتمكين الاقتصادي.

استعدادا لليوم العالمي للشباب، أشرف صبحي يلتقي الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان
استعدادا لليوم العالمي للشباب، أشرف صبحي يلتقي الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال اللقاء علي ان  اليوم العالمي للشباب هو مناسبة هامة لتسليط الضوء على طاقات الشباب المصري، واستثمار قدراتهم كعنصر رئيسي في التنمية، قائلا: “نعتز بالشراكة المثمرة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، التي تسهم بشكل مباشر في تعزيز دور الشباب في السياسات والبرامج الوطنية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية 2030".

استعدادا لليوم العالمي للشباب، أشرف صبحي يلتقي الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان
استعدادا لليوم العالمي للشباب، أشرف صبحي يلتقي الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان

وزارة الشباب والرياضة تتلقى خطاب شكر من الاتحاد الدولي للإسكواش

فيما تلقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي لـ الإسكواش، أعرب خلاله عن خالص الشكر والتقدير للدولة المصرية على استضافة بطولة العالم للناشئين للإسكواش لعام 2025، المقرر إقامتها خلال الفترة من 21 يوليو حتى 1 أغسطس، بنادي بلاك بول الرياضي بالقاهرة الجديدة.

وأشاد رئيس الاتحاد الدولي في خطابه، بالتسهيلات التنظيمية والدعم اللوجستي المقدم من مصر، مؤكدًا أن ذلك يعكس القدرات التنظيمية المتقدمة والبنية التحتية المتميزة التي تمتلكها الدولة، إلى جانب التزامها الكامل بالمعايير الدولية للبطولات الكبرى.

كما أبدى الاتحاد الدولي رغبته في لقاء  وزير الشباب والرياضة خلال تواجده في القاهرة على هامش البطولة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، أبرزها إدراج رياضة الإسكواش ضمن دورة الألعاب الإفريقية 2027، والتعاون المشترك بشأن الترويج للعبة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، بعد نجاحها في الانضمام للبرنامج الأولمبي.

من جانبه، رحب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بخطاب التقدير المرسل من الاتحاد الدولي، وأكد أن استضافة مصر لهذه البطولة الدولية الكبرى تعكس الثقة المتجددة من المؤسسات الرياضية العالمية في قدرات الدولة المصرية على التنظيم والنجاح، بفضل البنية التحتية المتقدمة والخبرات المؤسسية التي تم تطويرها خلال السنوات الماضية.

رياضة الإسكواش

وأوضح الوزير أن رياضة الإسكواش تحظى باهتمام خاص من القيادة السياسية، في ضوء ما تحققه مصر من إنجازات عالمية متواصلة على مستوى اللاعبين والبطولات، مشددًا على حرص الوزارة على توفير كل سبل النجاح للبطولة المقبلة، وضمان ظهورها بالشكل الذي يليق باسم مصر ومكانتها الرياضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أشرف صبحي الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة صندوق الامم المتحدة للسكان اليوم العالمي للشباب

مواد متعلقة

أشرف صبحي يتلقى خطابا من اللجنة الأولمبية الدولية بسبب تعديلات قانون الرياضة

وزير الرياضة يبحث مع ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان تعزيز التعاون المشترك

الأكثر قراءة

مصاب بـ"ورم"، بيان مفاجئ من البيت الأبيض عن الحالة الصحية لترامب

القبض على المتهم في واقعة "طفل العسلية"، والمتهم: "أنا مظلوم"

النيابة تستدعي والدي الأطفال الخمسة المتوفيين بالمنيا

الإسماعيلي يعاقب مروان حمدي بسبب ظهوره بقميص بيراميدز

أشرف زكي ينفي وفاة الفنانة زيزي مصطفى والدة منة شلبي

بلاغ للنجدة ومشادة وانهيار، كواليس مثيرة في أول يوم لرئيس حي العامرية ثان بالإسكندرية

بعد استبعاد إصابتهم بالالتهاب السحائي، النيابة تحقق في وجود شبهة جنائية بوفاة 5 أطفال بالمنيا (إنفوجراف)

تكريم الإمام وصمت الإعلام

خدمات

المزيد

أحدث أسعار القصدير اليوم في الأسواق

رسوم إصدار بطاقة ميزة المدفوعة مقدما لأول مرة في بنك القاهرة

كل ما تريد معرفته عن قيمة الزيادة على الأجرة الشهرية بالإيجار القديم

سعر الألومنيوم اليوم، تعرف على أحدث التغيرات في الأسواق

المزيد

انفوجراف

صدام عربي يتصدر ملحق التصفيات الآسيوية إلى كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم قضاء الصلاة الجهرية دون رفع الصوت بالقراءة؟ الإفتاء توضح

حكم كلام القائمين على المسجد أثناء خطبة الجمعة، وهل تجب إعادة الصلاة؟

دعاء ليلة الجمعة لتيسير الزواج ردده

المزيد
الجريدة الرسمية