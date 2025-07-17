استعدادا لليوم العالمي للشباب، أشرف صبحي يلتقي ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع إيف ساسنراث، الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، وذلك بمقر الوزارة، في إطار الاستعدادات للاحتفال باليوم العالمي للشباب ولمتابعة الترتيبات الجارية لتنظيم الفعاليات الوطنية التي تُقام بهذه المناسبة بالشراكة بين الجانبين.

وتناول اللقاء خطة العمل المقترحة للاحتفال، والتي ستركز وتعبر عن أولويات الشباب، وسبل تمكينهم في مختلف المجالات، وخاصة ما يتعلق بالصحة الإنجابية، والمشاركة المجتمعية، والتمكين الاقتصادي.

استعدادا لليوم العالمي للشباب، أشرف صبحي يلتقي الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال اللقاء علي ان اليوم العالمي للشباب هو مناسبة هامة لتسليط الضوء على طاقات الشباب المصري، واستثمار قدراتهم كعنصر رئيسي في التنمية، قائلا: “نعتز بالشراكة المثمرة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، التي تسهم بشكل مباشر في تعزيز دور الشباب في السياسات والبرامج الوطنية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية 2030".

استعدادا لليوم العالمي للشباب، أشرف صبحي يلتقي الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان

وزارة الشباب والرياضة تتلقى خطاب شكر من الاتحاد الدولي للإسكواش

فيما تلقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي لـ الإسكواش، أعرب خلاله عن خالص الشكر والتقدير للدولة المصرية على استضافة بطولة العالم للناشئين للإسكواش لعام 2025، المقرر إقامتها خلال الفترة من 21 يوليو حتى 1 أغسطس، بنادي بلاك بول الرياضي بالقاهرة الجديدة.

وأشاد رئيس الاتحاد الدولي في خطابه، بالتسهيلات التنظيمية والدعم اللوجستي المقدم من مصر، مؤكدًا أن ذلك يعكس القدرات التنظيمية المتقدمة والبنية التحتية المتميزة التي تمتلكها الدولة، إلى جانب التزامها الكامل بالمعايير الدولية للبطولات الكبرى.

كما أبدى الاتحاد الدولي رغبته في لقاء وزير الشباب والرياضة خلال تواجده في القاهرة على هامش البطولة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، أبرزها إدراج رياضة الإسكواش ضمن دورة الألعاب الإفريقية 2027، والتعاون المشترك بشأن الترويج للعبة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، بعد نجاحها في الانضمام للبرنامج الأولمبي.

من جانبه، رحب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بخطاب التقدير المرسل من الاتحاد الدولي، وأكد أن استضافة مصر لهذه البطولة الدولية الكبرى تعكس الثقة المتجددة من المؤسسات الرياضية العالمية في قدرات الدولة المصرية على التنظيم والنجاح، بفضل البنية التحتية المتقدمة والخبرات المؤسسية التي تم تطويرها خلال السنوات الماضية.

رياضة الإسكواش

وأوضح الوزير أن رياضة الإسكواش تحظى باهتمام خاص من القيادة السياسية، في ضوء ما تحققه مصر من إنجازات عالمية متواصلة على مستوى اللاعبين والبطولات، مشددًا على حرص الوزارة على توفير كل سبل النجاح للبطولة المقبلة، وضمان ظهورها بالشكل الذي يليق باسم مصر ومكانتها الرياضية.

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