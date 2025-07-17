الخميس 17 يوليو 2025
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أخبار مصر

وزير البترول يثمن جهود "دانا غاز" ويؤكد دعم الدولة لخططها الاستكشافية في دلتا النيل

البترول، فيتو
البترول، فيتو
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عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعا موسعا مع السيد ريتشارد هال، الرئيس التنفيذي لشركة "دانا غاز"، وذلك بحضور المهندس أيمن سمرة، مدير عام دانا غاز مصر، والمهندس يس محمد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".

وهذا في إطار حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على تعزيز الشراكات مع المستثمرين وزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي.

تناول اللقاء استعراض أنشطة شركة دانا غاز الحالية، وخططها التنموية المستقبلية بمناطق امتيازها.

توفير سبل الدعم للشركاء الأجانب العاملين بقطاع البترول 

وخلال اللقاء، أشاد المهندس كريم بدوي بما حققته الشركة من نتائج متميزة، مثمنًا جهود فريق العمل، ومؤكدًا أن الوزارة وكافة أجهزة الدولة ملتزمة بتوفير كل سبل الدعم للشركاء، من خلال منظومة عمل تكاملية، لتذليل التحديات وتسريع ربط الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج، اتساقا مع المحور الأول من استراتيجية وزارة البترول الهادف إلى زيادة الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات السوق من الغاز والمنتجات البترولية.

من جانبه، أكد السيد ريتشارد هال أن مصر تُعد شريكا استراتيجيًا ومحورا رئيسيًا في استثمارات "دانا غاز"، نظرًا لما تتمتع به من مناطق واعدة، مشيرًا إلى رغبة الشركة في تكثيف عمليات البحث والاستكشاف، وتسريع عمليات ربط الآبار الجديدة المكتشفة على الإنتاج.

كما أعرب عن تقديره لزيارة الوزير كريم بدوي لموقع بئر "بيجونا-2"بمنطقة امتياز "نيو منزلة" في دلتا النيل البرية، والتي تديرها شركة الوسطاني للبترول بالشراكة مع دانا غاز، واصفا إياها بأنها رسالة دعم وتحفيز لفريق العمل، تدفعهم إلى بذل مزيد من الجهد خلال المرحلة المقبلة.

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