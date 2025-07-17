الخميس 17 يوليو 2025
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رياضة

مران الزمالك، يانيك فيريرا يركز على الجوانب الفنية والخططية

يانيك فيريرا، فيتو
يانيك فيريرا، فيتو

ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا على الجوانب الفنية والخططية خلال مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعتين خلال المران، لخوض تدريبات خططية، وبعد ذلك خاض الفريق تقسيمة بطولة الملعب لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الفنية، استعدادًا لودية رع المقرر لها غدًا.

تخفيف الحمل البدني في مران الزمالك 

فيما حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، على تخفيف الحمل البدني للاعبين خلال مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

مران الزمالك 

جاء قرار الجهاز الفني بتخفيف الحمل البدني، حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد قبل المباراة الودية التي سيخوضها الفريق أمام نظيره رع غدًا الجمعة.

وأدى اللاعبون فقرة بدنية خفيفة، تحت قيادة الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال، لتجهيزهم بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

معسكر الزمالك المغلق في العاصمة الإدارية 

وكان فريق الزمالك انتظم في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية، بداية من يوم الثلاثاء الماضي، في إطار المرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الجديد.

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ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى يوم 27 يوليو الجاري، على أن يتخلله خوض ثلاث مباريات ودية أمام رع والشمس ووادي دجلة.

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