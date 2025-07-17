الخميس 17 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رئيس الوزراء البريطاني: نعمل مع ألمانيا من أجل وقف الحرب في غزة

كير ستارمر
كير ستارمر

 قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، اليوم الخميس: إن  ألمانيا وبريطانيا وقعتا معاهدة غير مسبوقة اليوم.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني: أن المعاهدة الجديدة ستوفر نصف مليون وظيفة للبريطانيين وتستهدف تعزيز الصناعات الدفاعية لبلدينا ولحلف الناتو.

وتابع كير ستارمر: اجتمعنا الأسبوع الماضي لبحث ملف العقوبات على روسيا، ونريد إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بدون تأخير أو أي شروط

وأكد رئيس الوزراء البريطاني:  نعمل مع ألمانيا من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وتحرير المحتجزين المتبقين.

أفادت مصادر طبية في قطاع غزة باستشهاد 18 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم بينهم 13 بمدينة غزة.

 

انهيار الجهود الإنسانية في غزة

وكانت مديرة المكتب الإعلامي لوكالة غوث تشغيل اللاجئين (أونروا) في غزة، كشفت أن 112 طفلا يُشخّصون يوميا بسوء التغذية في قطاع غزة منذ بداية العام. 

 

نقص الوقود في غزة وصل إلى مستويات حرجة

وأكدت الأونروا أن نقص الوقود في غزة وصل إلى مستويات حرجة، مشيرة إلى أنه بدون كميات كافية منه يواجه القطاع انهيارا في الجهود الإنسانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس الوزراء البريطاني الناتو غزة روسيا

مواد متعلقة

بريطانيا: 240 ألف قتيل من الجيش الروسي في حرب أوكرانيا خلال 2025

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن قيمة الزيادة على الأجرة الشهرية بالإيجار القديم

بعد استبعاد إصابتهم بالالتهاب السحائي، النيابة تحقق في وجود شبهة جنائية بوفاة 5 أطفال بالمنيا (إنفوجراف)

برسالة غامضة، توفيق عكاشة يكشف مستقبل سوريا مع نظام الشرع ومصير الجماعات بالشرق الأوسط

الأجهزة الرقابية تبحث لغز توثيق عقد زيزو في الزمالك بـ30 مليون جنيه والأهلي بـ5 ملايين فقط

بلاغ للنجدة ومشادة وانهيار، كواليس مثيرة في أول يوم لرئيس حي العامرية ثان بالإسكندرية

دبلوماسي إثيوبي يفضح أكاذيب آبي أحمد، ومقطع زائف عن سد النهضة يكشف الحقائق (فيديو)

من بينها المستشفيات، فصل شامل للتيار الكهربائي عن محطة محولات بنها الجديدة غدا

يا ناصر الستة على الستين جدي عايش، حفيدة الشيخ الدرزي تفجر مفاجأة

خدمات

المزيد

كل ما تريد معرفته عن قيمة الزيادة على الأجرة الشهرية بالإيجار القديم

سعر الألومنيوم اليوم، تعرف على أحدث التغيرات في الأسواق

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

سعر النحاس اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

صدام عربي يتصدر ملحق التصفيات الآسيوية إلى كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

جائز بشرط، الإفتاء توضح حكم استخدام الموسيقى للمساعدة في تعليم الأطفال

الإفتاء: اختراق شبكات الواي فاي حرام شرعا

خالد الجندي: من قدّم عقله على القرآن أو السنة هلك كما ابن نوح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads