رويترز: دبلوماسيون غربيون كانوا على بعد أمتار من الغارات الإسرائيلية على سوريا

ذكرت وكالة الأنباء رويترز في تقرير لها اليوم الخميس، أن دبلوماسيين غربيين كانوا على بعد عشرات الأمتار من الغارات الجوية الإسرائيلية على وزارة الدفاع في العاصمة السورية دمشق أمس الأربعاء.

غارات إسرائيلية على العاصمة السورية دمشق

وبالأمس الأربعاء، شن طيران الاحتلال سلسلة غارات جوية عنيفة على العاصمة السورية دمشق ومحيطها، مستهدفًا منشآت عسكرية وحكومية حساسة، في تصعيد غير مسبوق تزامن مع التوترات الأمنية المتصاعدة جنوب البلاد، خاصة في محافظة السويداء.

ووثقت مشاهد جديدة لحظة استهداف مبنى رئاسة هيئة الأركان وسط العاصمة، في وقتٍ أكدت فيه مصادر سورية أن القصف طال وزارة الدفاع السورية ومحيط القصر الرئاسي، وأدى لإصابة 9 مدنيين بجروح، وفق ما أعلنت وزارة الصحة السورية.

وأفادت قناة الإخبارية السورية بإصابة مدنيين جراء القصف الذي استهدف مناطق مأهولة في وسط دمشق.

وجاءت الغارات بعد ساعات من تصريحات لوزير الحرب في حكومة الاحتلال، يسرائيل كاتس، قال فيها إن "رسائل التحذير انتهت"، معلنًا بدء ما وصفها بـ"الضربات الموجعة" ضد دمشق، ردًا على ما تشهده مدينة السويداء من مواجهات بين مجموعات درزية وأخرى بدوية، وتصاعد الاشتباكات هناك خلال الأيام الماضية.

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