أردوغان يرحب بوقف إطلاق النار في السويداء

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن ترحيبه بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين قوات الجيش السوري والفصائل الدرزية المسلحة في السويداء جنوب غربي سوريا.

أردوغان والشرع يبحثان المستجدات السورية بعد الهجمات الإسرائيلية



وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس أردوغان مع نظيره السوري أحمد الشرع وتناول الاتصال آخر المستجدات في سوريا عقب الهجمات الإسرائيلية على مناطق مختلفة في سوريا.



وأكد الرئيس التركي أن الهجمات الإسرائيلية على سوريا غير مقبولة، مشيرا إلى أن العدوان الإسرائيلي يشكل تهديدا للمنطقة بأسرها، وأن تركيا ستواصل دعمها للشعب السوري، كما فعلت حتى الآن.

وأعرب أردوغان عن ترحيب تركيا بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع الدروز في سوريا.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت مصادر أمنية تركية أن تركيا لعبت دورا محوريا ورئيسيا في التوصل لوقف إطلاق النار في محافظة السويداء جنوب غربي سوريا.

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