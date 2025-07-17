أمين الفتوى يوضح حكم الشرع في التحايل على شركات الإنترنت

أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التحايل للحصول على خدمات الإنترنت دون دفع مقابل يعد حرامًا شرعًا، مشيرًا إلى أن هذا السلوك يدخل ضمن دائرة الغش والمكر والخداع التي نهى عنها الإسلام صراحة.

الغش والمكر: في النار

وخلال لقائه مع الإعلامية زينب سعد الدين، في برنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس، قال الشيخ محمد كمال: "من غشنا فليس منا، والغش والمكر والخداع في النار"، مؤكدًا أن ما يُعرف بـ "التحايل الإلكتروني" لزيادة الباقة أو فتح خدمات مدفوعة دون سداد مستحقات يُعد اعتداءً محرمًا على الحقوق.

العقود شريعة المتعاقدين.. والوفاء بها واجب شرعي

وأوضح أمين الفتوى أن العلاقة بين المستخدم وشركة الإنترنت يحكمها عقد تراضي، وعلى المسلم الوفاء به، امتثالًا لقول الله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}،وقول النبي ﷺ:"المسلمون عند شروطهم".

وتابع: "أي إخلال ببنود العقد، أو تحايل لاختراقه، هو نقض للعهد ووقوع في الإثم الشرعي".

لا تبرير شرعي للسلوك الخاطئ

وعن تبرير البعض لارتكاب هذا الفعل بسبب "ارتفاع الأسعار" أو "سوء الخدمة"، أكد الشيخ كمال أن هذا التبرير لا يبيح الحرام، مضيفًا:"لا يصح أن يتحول الشخص إلى قاضٍ ومنفذ في آنٍ واحد، فيقرر أن السعر مرتفع ثم يأخذ ما لا يستحق، بل عليه التوجه للجهات المختصة أو تغيير الشركة المزودة للخدمة".

وشبّه الشيخ كمال السلوك الخاطئ بالقول:"كما لا يجوز لمن اشترى قميصًا ووجده غاليًا أن يأخذ معه قميصًا آخر دون دفع ثمنه، كذلك لا يجوز التحايل للحصول على خدمة إضافية دون مقابل. العبرة بالتراضي والعقد".

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