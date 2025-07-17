الخميس 17 يوليو 2025
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محافظات

تموين الإسكندرية تضبط أعلافا وذرة مستوردة مجهولة المصدر

الإسكندرية
الإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية اليوم حملات موسعة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة.

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يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وتعليمات مشددة من المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية

 

قامت إدارة الرقابة بالمديرية برئاسة الدكتور عبد الله عثمان  مدير الإدارة بتوجيه حملة بقيادة المهندسة أمانى حلمى رئيسة قسم صيانة الحبوب بالمديرية والأستاذ محمود الديب وأحمد سعد مفتشين قسم صيانة الحبوب بحملات.

وأسفرت نتائج الحملات عن تحرير محضر ضبط ٣٠ جوال ذرة مستورد عبوة الجوال الواحد ٥٠ كجم باجمالى طن ونصف مجهول المصدر.

تحرير محضر الاحتفاظ بسلعة بدون بيانات علف تسمين مواشي عدد ٥٠ جوال زنة ٥٠ كجم بإجمالي  ٢.٥ طن وتحرير محضر ضبط ٢ طن مخلفات كيسلجور غير صالحة للاستهلاك الحيوانى وتحرير محضر بضبط طن قشر صويا خام معد للبيع بدون بيانات

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

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مديرية التموين والتجارة الاسكندرية الفريق أحمد خالد

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