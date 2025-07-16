نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2025، موعد انتهاء أعمال التصحيح

يترقب طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية وأولياء الأمور الإعلان عن نتيجة امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2024 - 2025، وذلك بعد انتهاء أعمال الامتحانات الأربعاء الماضي.

وانطلقت أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية، الأحد الماضي، بمشاركة 22,399 معلمًا، موزعين على 16 مركزًا للتصحيح على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه أكد الشيخ فواز عبادى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة الأزهرية، قرب انتهاء أعمال التصحيح لمواد الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول ٢٠٢٥/٢٠٢٤م، بمركز تصحيح مجمع مدينة نصر، وذلك عقب تفقده لمراكز تصحيح المواد العربية والشرعية والثقافية، للاطمئنان على مدى انتظام سير العمل بالمراكز.

تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية 2025



وأوضح أنه تم الانتهاء من تصحيح أغلب المواد، ومن المقرر ختام كافة أعمال المراكز يوم الجمعة الموافق ١٨يوليو، وأكد أهمية تحري الدقة وفرض العدالة ومراعاة الشفافية والنزاهة التامة، مع وضع مصلحة الطالب في مقدمة الأولويات، والحرص بإعطاء كلٍ ذي حقه دون زيادة أو نقصان، وعدم ترك أي إجابات محتملة دون تقدير.

لافتًا إلى أن نموذج الإجابة يُعد استرشاديًا ويجب وضعه أمام أعين المصحح طوال تصحيح الأوراق وعدم الاعتماد على الذاكرة فقط.



كما اطلع على بعضٍ من نماذج التصحيح لأوراق الإجابات وتابع أعمال الرصد الدقيق والمراجعة الفنية والعددية لها، مشيدًا بما لمسه من جدية في أداء العمل والتزام المصححين والإداريين بضوابط ومعايير التصحيح، موجهًا الشكر لهم على ما يبذلونه من جهد مضاعف في هذه المرحلة الدقيقة، موجهًا مدير الامتحانات ورؤساء المراكز ومساعديهم باستمرار توفير كافة التجهيزات والخدمات بمقرات التصحيح وتسهيل المهمات للأعضاء وتهيئ كل سبل الراحة والهدوء واليُسر حتى ختام أعمال المراكز.

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